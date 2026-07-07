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MLCC 需求大增 台廠吃補
被動元件市況火熱，根據研調機構TrendForce最新MLCC（積層陶瓷電容）研究報告指出，在AI server加速換代、雲端服務供應商（CSP）自研ASIC晶片持續放量的雙重驅動下，AI高階MLCC激勵日韓大廠訂單出貨比創疫情後新高，今年下半年缺貨風險提升，業界看好國巨（2327）、華新科後市營運大衝刺。
TrendForce分析，MLCC需求維持明顯結構分化，第一是美國5月的消費者物價指數（CPI）年增率升至4.2%，高利率環境持續壓抑消費者購買力，導致手機、筆電終端需求疲弱，此外，因Intel、AMD側重CPU產能給AI應用，影響傳統PC備貨，ODM被迫以急單追料，材料成本不斷攀升。
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