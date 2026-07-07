電視面板跌價 2026年首見 監視器價格持平

受品牌客戶需求調節及成本壓力影響，集邦科技（TrendForce）昨（6）日發布今年7月上旬面板報價預測，電視面板價格在7月將全面性小幅下跌，顯示面板市場已正式進入需求轉弱的「青黃不接」時期，是今年以來的首度跌價。至於，監視器與筆電用的IT面板則因成本壓力支撐，預計價格將維持平穩。

儘管電視面板報價7月起走跌，但積極轉型的群創（3481）、友達股價似乎與報價脫鉤，仍展現強勁買氣。

TrendForce研究副總裁范博毓表示，電視面板已來到備貨空窗期，價格走弱。進入7月，電視面板市場需求處於淡季空窗期，針對年底旺季的備貨需求預計要到8至9月才會啟動。品牌客戶在面臨高漲的成本壓力下，持續要求面板廠降價。雖然面板廠在第2季努力維持價格穩定，但在需求走弱下，態度已有所鬆動，預期做出讓步。預估電視面板價格為：32吋估下跌1美元。43吋、50吋、55吋估跌2美元。65吋及75吋估跌3美元。

在監視器面板方面，因需求走弱，買賣雙方陷入價格角力。范博毓指出，隨著提前備貨需求告一段落，監視器面板需求7月出現衰退跡象，預估整體監視器面板需求約季減6.7%。儘管電視面板價格走弱對IT面板形成跌價壓力，但面板廠基於成本壓力居高不下，仍拒絕讓步，價格進入盤整期；估7月監視器面板價格將全面持平。

筆電面板第3季需求顯著下滑，價格因成本支撐維穩。范博毓說，由於品牌客戶在今年上半年提前備貨的態度非常積極，導致第3季後的NB面板需求下滑趨勢更明顯。預估主要品牌客戶在第3季需求下滑幅度達到雙位數，面板廠出貨動能將面臨顯著壓力。