電池模組業者攻新應用 成效顯現

台灣電池模組族群包含新普（6121）、AES-KY、順達及新盛力等近年增長主要依靠資料中心BBU，預期未來幾年也將是成長主要動能，儘管如此，電池模組廠也試圖切進新應用，包含電信、AGV、AMR及無人機相關領域，並開始逐步出現業績貢獻。

台灣電池模組廠依靠3C電子起家，產品應用範圍涵蓋筆電、智慧手機及平板等，但近十年來，在中國大陸廠商低價競爭下，近年包含順達、加百裕等相關IT業務呈現衰退狀況，且未見止跌趨勢。電池模組廠也展開多角化經營。

AES總經理宋維哲指出，AES一直希望做全產品線工業用電池模組方案商，希望減輕單一市場、單一產品對外部景氣波動影響。隨著2025年電信應用開始量產，「2026、2027年規模將翻一翻，甚至希望能翻更多。」

新普也積極開拓非IT業務，無人機應用已於2025年第4季開始小量生產，客戶涵蓋台灣及美系廠商，隨著產能逐漸提升，新普看好在2026年有較顯著貢獻。