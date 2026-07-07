韓媒報導 新普傳下單三星 SDI 電池芯 已採購數億顆電力模組原料

AI資料中心需求強勁，造成用於電池備援電力模組（BBU）電池芯供不應求。韓媒報導，三星SDI已向國內電池模組龍頭新普供應數億個用於AI資料中心的電池芯，對此，新普（6121）昨（6）日雖不予評論，但受消息激勵，帶動新普股價攻上漲停板，終場收在467.5元，上漲42.5元。

在新普領漲下，昨日台股電池模組族群勁揚，加百裕、西勝、新盛力及長園科同步漲停，順達亦大漲5.36%，上漲21.5元，收在422.5元。

韓媒報導，據業內人士指出，三星SDI正在向新普供應數億顆電池芯，滿足AI資料中心對於BBU的迫切需求。

隨著資料中心需求的成長，三星SDI圓柱形電池芯的產量也大幅提升。三星SDI將電池芯供應給新普，新普再組裝成電池組，例如BBU，最終將成品交付給包括亞馬遜和Meta在內的北美科技公司。

Panasonic是三星SDI在BBU市場的主要競爭對手，其資料中心電池的銷售也實現了強勁成長。業內人士表示，兩家公司都面臨BBU電池供應短缺的問題。

三星SDI的一位官員指出，隨著資料中心投資的增加，BBU需求上升，圓柱形電池的產量和工廠利用率均有所提高，但他拒絕透露具體客戶。

對此，新普昨日未予回應。據了解，新普伺服器BBU業務主要由旗下AES-KY負責，目前電池芯供應商就是日韓廠商，惟新普並未公布具體廠商身分。

在新普業績表現方面，今年6月營收為70.52億元，月增1.4%、年增11.5%。新普今年第2季營收209.17億元，季增13.3%、年增6.6%；累計新普今年上半年營收為393.86億元，年增3.6%。

新普今年上半年營收增長，除了AES貢獻成長外，PC品牌廠提前拉貨，也帶動新普業績上揚。

展望2026年，新普暨AES董事長宋福祥先前表示，新普雖然今年筆電相關業務恐受壓抑，仍看好新事業當中，包含二輪電動車、資料中心備援電力系統、無人機相關應用等，都將維持穩定成長，整體來看，新普預期今年整體銷售可望較去年小幅成長。