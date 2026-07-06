建通布局二代接班 蘇麗文接任總經理

HDI大廠華通（2313）為了因應客戶在AI、衛星等產品的迫切需求，公司近期陸續擴充土地廠房、購置生產設備，以期在短期內開出新產能，除了迎接下半年的傳統旺季之外，同時籌畫新廠區來配合明後年光學傳輸、太空資料中心相關的開發與量產。華通表示，目前市場欠缺mSAP類載板PCB產能，公司已獲得其中最關鍵的雷射鑽孔機優先採購權，對於需求火爆的800G與1.6T光模塊訂單爭取已經取得先機，同時積極爭取未來AI及高速光通領域相關新產品認證機會，將擅長的mSAP製造優勢發揮到極限。

2026-07-06 19:44