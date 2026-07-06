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建通布局二代接班 蘇麗文接任總經理

中央社／ 台北6日電

端子廠建通精密啟動二代接班布局，今天公告，總經理暨研發主管何易霖退休，總經理職缺由董事長蘇敦禮女兒、現任建通高級特助蘇麗文接任。

另外何易霖退休所留下的研發主管職缺，則由建通副總經理林育民接任。

建通近年積極布局升級轉型，切入特殊銅材新市場，在台灣高雄打造的特殊新型銅材煉製廠，可做到含氧量3ppm以下的無氧銅，達到更好導電率與散熱效果，經過幾年耕耘，開始開花結果。

隨著特殊銅材占公司營收比重已拉升至3成，建通今年前5月營收新台幣19.87億元，年增率達63.18%；第1季歸屬母公司淨利1894.1萬元，終止先前連6季虧損，單季每股純益0.11元。建通今天強調，新人事布局不影響公司發展的大方向。

營收 高雄 母公司

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