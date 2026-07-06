長科單月營收首破15億元 續寫單月新高

導線架大廠長科*（6548）今日公布6月合併營收首度突破新台幣15億元大關，達15.01億元，創單月歷史新高，月增5.03％，年增37.63％，呈現月增、年增雙成長，並已連續四個月改寫單月營收歷史紀錄，營運表現再創新猷。

長科累計第2季合併營收為43.15億元，亦為單季歷史新高，比第1季成長17.52％，較去年同期成長32.83％，連續兩季改寫單季營收新高紀錄。累計上半年合併營收達79.87億元，較去年同期成長24.23%，續創歷年同期新高，展現穩健的成長動能。

受惠於資料中心、高效能運算及車用電子等終端應用需求持續擴大，帶動電源管理及MCU產品需求同步增溫，推升長科第2季營收續攀高峰，推升單月、單季及累計營收同步刷新歷史紀錄，展現公司在導線架產業的技術實力與市場競爭優勢。

展望下半年，長科對整體營運維持正向看法，預計於7月29日（星期三）召開2026年第2季實體法人說明會，屆時將向投資人說明當季營運成果及第3季營運展望。