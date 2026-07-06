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矽格第2季營收58.81億元 續創單季歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格董事長黃興陽。聯合報系資料照
矽格董事長黃興陽。聯合報系資料照

IC 封測業股票上市矽格公司（6257）結算2026年6月合併營業收入為新台幣19.6億元，月減近1%，比較去年同期增加近21%。累計至6月合併營收111.7億元，較去年同期增加逾18%；第2季度營收58.81億元，季增11.09%，和上半年合併營收皆創同期歷史新高紀錄，展現強勁的成長動能。

矽格公司表示， 6月營收持續維持高檔。主要成長動能仍來自於國外大客戶擴增產能，國外營收占比也逐月攀高。隨著AI效應持續發酵，應用在ASIC、光通訊及記憶體等相關晶片比重也隨之增加，已成為營收衝高的主要動能。相關營收持續創高，整體稼動率攀升維持正向循環。

矽格公司進一步表示，2026年2月購置湖口廠後無塵室整建順利，相關產能已全數被國外大客戶提前預訂。隨著先進製程設備陸續到位，廠區將在7月加入量產，預計將能逐步緩解產能吃緊的狀況，同步滿足客戶產能需求。竹東中興三廠高科技廠房整體進度超前，預計將於2026年第四季完工，2027年第1季加入量產。面對AI相關的半導體浪潮，矽格將積極推進布局，對於後續營收展望樂觀看待。

矽格 營收

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