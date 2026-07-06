仲碩科技取得反無人機雷達台灣獨家代理權 建構低空防禦解決方案

台灣無人機系統整合業者仲碩科技（JC Tech）6日宣布，與國際知名防禦雷達企業簽署戰略合作協議，取得其AI AESA反無人機（Counter-UAS, C-UAS）雷達產品的台灣市場獨家代理權，雙方將整合自主無人機平台、AI邊緣運算與先進低空雷達技術，打造兼具攻擊、防禦及系統整合能力的完整低空防禦解決方案。

仲碩表示，合作包含ODM業務，將在台灣進行「反無人機雷達」在地化生產，讓國產無人機技術結合反無人機系統一起供應全球，搶攻非紅供應鏈與反無人機市場商機。

此次跨海合作象徵台灣無人機防衛科技再向前邁進，透過仲碩科技自主無人機技術與反無人機雷達系統深度整合，可提供從低空威脅偵測、目標辨識、追蹤到反制作戰的一站式解決方案，廣泛應用於軍事防衛、機場、港口、能源設施及其他關鍵基礎建設，符合全球去風險化（De-risking）及可信賴供應鏈的發展趨勢。

仲碩科技之無人機與AI AESA 反無人機雷達整合後，可有效偵測35公分級小型無人機，最遠偵測距離超過10公里，更具備全天候、多目標追蹤及AI辨識能力，此次合作不但進一步提升台灣低空防禦技術能量，也讓仲碩科技成為台灣少數同時具備攻擊型無人機、反無人機雷達及整體系統整合能力的業者。

仲碩科技長期投入自主無人機研發，具備完整的無人機設計、製造與系統整合能力，核心技術全面排除中國大陸供應鏈，為台灣率先實現全機國產國造的無人機企業之一。

因應現代不對稱作戰需求，仲碩科技採用模組化設計，可依任務快速配置不同酬載，執行戰術偵察、情資蒐集、精準打擊及巡檢等多元任務，產品已投入高強度衝突環境驗證，同時吸引日本、韓國、美國、中東及其他亞洲國家政府與國防單位積極洽詢合作。

為加速海外市場布局，仲碩科技日前攜手台灣光學薄膜設計製造商新益昌光電（ProOptics）及光點科技，共同成立Oplus Group，整合光學模組、能源系統、AI邊緣運算及無人機製造能力，提供完整低空防禦與智慧巡檢解決方案。

仲碩科技表示，未來將持續整合無人機平台、AI邊緣運算、先進感測器及反無人機雷達技術，打造涵蓋軍事防衛、公共安全、工業巡檢、智慧農業、邊境管理及海外技術輸出的完整低空防禦生態系，並透過在地化生產與快速部署能力，協助全球合作夥伴建立安全、自主且可持續的無人系統供應鏈。仲碩與Oplus Group將持續深化國防安全、關鍵基礎設施防護及低空經濟應用，藉由JD WealthWise Capital提供的國際資源，攜手國際夥伴共同拓展日本、美國、韓國、中東及東南亞等國際市場。