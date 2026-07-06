數發部「防災積木元件創新賽」最終結果出爐 公民共創防災數位韌性

隨著颱風季來臨，極端氣候與複合式災害將對防災工作帶來更多挑戰。數位發展部辦理「防災積木元件創新賽：公民科技拼出韌性臺灣」徵件競賽，號召民眾組隊參與，作為推動公民科技參與防災數位工具建置的第一步。本賽事自4月啟動徵件以來獲各界熱烈響應，歷經專家指導與作品優化以及各領域專業評審評選，日前由6組團隊脫穎而出，展現「公民科技」與「人工智慧」融合防災治理的創新能量，並做為未來公民科技投入防災應用，累積實作經驗與創新能量。

數發部指出，本次獲選作品橫跨災情通報、風險分析、資源調度、避難服務整合及救援知識應用等不同防災情境，展現防災數位工具從單一功能開發，逐步走向模組化、可重複運用及可擴充應用的發展方向。

其中，「低熵核心」開發防災通報資料標準化與熱區分析元件，提升災情資料整合效率；「Resilient Urban Lab」整合開放圖資與空間分析，協助快速辨識狹小巷道等潛在風險區域；「扣握貝果 CodeWorldBagel」集結跨部會防災資料，支援AI災情分析與決策輔助；「你說的都隊」則以AI Agent快速建立救災資訊入口，加速災害初期資訊整合與跨單位協作，充分體現科技公共治理與公民科技社群參與防災應變的多元潛力；「知嶼科技」利用資料分析與智慧應用技術，提出支援災害管理與決策之數位元件方案，協助強化災情掌握與資源調度能力；「博誠魔塊：韌性積木災防隊」則結合衛星通訊、AI與物聯網技術，強化極端災害情境下的通訊韌性。

數發部侯宜秀次長表示，防災工作有賴於公私協力，本次徵集最大的意義在於讓技術社群、在地公民與政府共同定義問題、共同提出解方，在公私協力的過程中建立信任與默契，這正是公民科技最核心的價值。侯次長進一步指出，去年花蓮光復地區洪災發生後，許多來自不同背景、不同專業的民眾主動投入救災，展現臺灣社會強大的協作能量，也讓本部思考如何透過公私協力、跨域協作、開源共享及人工智慧等理念，本次競賽鼓勵團隊採用敏捷開發思維，以因應防災情境快速變化，未來優秀作品也將秉持開源精神釋出程式原始碼，逐步納入防災通用元件庫，持續累積為全民共享的公共資產，共同提升臺灣防災韌性。

評審代表國家災害防救科技中心蘇文瑞博士表示，本次參賽作品普遍展現對防災議題的精準掌握與創新思維，短時間內完成具體成果相當不易。許多團隊已將AI技術導入防災應用，展現科技輔助防災的發展潛力；未來若能持續深化跨域合作，並兼顧AI應用的正確性與驗證機制，將有助於提升防災科技的實務應用價值。

數發部表示，本次競賽打破傳統單一系統開發的框架，改以「積木式防災元件」為核心概念，廣邀公民科技社群、技術開發者及第一線實務工作者，針對災情通報、資訊分析、資源媒合及決策支援等四大面向提出創新解方。透過「開放協作」與「模組化設計」，讓防災數位工具能像積木一樣自由拆解、重組與持續擴充，大幅降低開發成本，並倍增災害應變的彈性。

數發部強調，本次競賽不只是成果展示，更是推動防災數位治理的重要起點。未來獲選作品將評估納入「防災通用元件庫」，全面開放供各縣市政府與民間團隊後續取用及持續擴充，成為全民共享的數位公共資產。數發部將持續扮演科技催化劑的角色，深化政府、產業、學界及民間社群的跨域合作，逐步累積我國防災科技能量，用數位韌性築起守護家園的科技防線。