集邦：7月上旬電視面板報價全線轉跌 IT面板力守持平

集邦科技（TrendForce）6日發布今年7月上旬面板報價，受品牌客戶需求調節及成本壓力影響，電視面板價格在7月預期將出現全面性小幅下跌，顯示面板市場已正式進入需求轉弱的「青黃不接」時期。IT面板（監視器與筆電）則因成本壓力支撐，預計價格將維持平穩。

TrendForce研究副總裁范博毓表示，電視面板（TV）進入備貨空窗期，價格轉向讓步。進入7月，電視面板市場需求正處於淡季空窗期，針對年底旺季的備貨需求預計要到8至9月才會啟動。品牌客戶在面臨高漲的成本壓力下，持續要求面板廠降價。雖然面板廠在第2季致力維持價格穩定，但在需求走弱的現況下，態度已有所鬆動，預期將做出讓步電視面板價格預測：32吋預估下跌1美元。43吋、50吋、55吋預估下跌2美元。65吋及75吋估下跌3美元。

在監視器（MNT）面板方面，因需求走弱，買賣雙方陷入價格角力。范博毓指出，隨著提前備貨需求告一段落，MNT面板需求在7月開始出現衰退跡象，預估整體MN，面板需求可能季減6.7%。儘管電視面板價格走弱對IT面板形成跌價壓力，但面板廠基於成本壓力居高不下，仍拒絕進一步讓步，價格進入盤整期；估7月MNT面板價格將全面持平。

筆電面板（NB）第3季需求顯著下滑，價格因成本支撐維穩。范博毓說，由於品牌客戶在今年上半年提前備貨的態度非常積極，導致第3季後的NB面板需求下滑趨勢更為明顯。預估主要品牌客戶在第3季的需求下滑幅度可能達到雙位數，面板廠出貨動能將面臨顯著壓力。

然而，由於面板廠的NB面板生產成本極高，品牌商對此亦有認知，因此在面板廠讓步空間有限的情況下，價格暫時保持穩定。預估7月NB面板價格將全面持平。

整體而言，7月面板市場因上半年拉貨過度與下半年旺季尚未啟動，整體出貨動能受壓。電視面板受制於品牌商壓力率先微跌，而IT面板則在成本底線與需求下滑間持續拉鋸。