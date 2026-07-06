仲碩獲反無人機雷達台灣獨家代理權 建構低空防禦

低空防禦需求快速升溫，台灣無人機系統整合業者仲碩科技（JC Tech）今天宣布，與國際知名防禦雷達企業簽署戰略合作協議，取得旗下人工智慧主動電子掃瞄陣列（AIAESA）反無人機（Counter-UAS, C-UAS）雷達產品於台灣市場的獨家代理權。

仲碩科技指出，上述協議將促成雙方整合自主無人機平台、AI邊緣運算與先進低空雷達技術，打造兼具攻擊、防禦及系統整合能力的完整低空防禦解決方案。雙方並同意展開設計代工（ODM）合作，在台灣進行「反無人機雷達」在地化生產，讓國產無人機技術結合反無人機系統一起供應全球，搶攻非紅供應鏈與反無人機市場商機。

仲碩科技說明，台灣首次完成「攻擊型無人機＋反無人機雷達」完整攻防整合，此次跨海合作象徵台灣無人機防衛科技再向前邁進，更是亞洲非紅供應鏈的重要里程碑。透過仲碩科技自主無人機技術與反無人機雷達系統深度整合，可提供從低空威脅偵測、目標辨識、追蹤到反制作戰的一站式解決方案，形成兼具「矛」與「盾」的完整防禦體系，可廣泛應用於軍事防衛、機場、港口、能源設施及其他關鍵基礎建設，符合全球去風險化（De-risking）及可信賴供應鏈的發展趨勢。

仲碩科技表示，無人機與AI AESA反無人機雷達整合後，可有效偵測35公分級小型無人機，最遠偵測距離超過10公里，更具備全天候、多目標追蹤及AI辨識能力。

因應現代不對稱作戰需求，仲碩科技採用模組化設計，可依任務快速配置不同酬載，執行戰術偵察、情資蒐集、精準打擊及巡檢等多元任務，產品已投入高強度衝突環境驗證，同時吸引日本、韓國、美國、中東及其他亞洲國家政府與國防單位積極洽詢合作。

為加速海外市場布局，仲碩科技日前攜手台灣光學薄膜設計製造商新益昌光電（ProOptics）及光點科技，共同成立Oplus Group，整合光學模組、能源系統、AI邊緣運算及無人機製造能力，提供完整低空防禦與智慧巡檢解決方案。