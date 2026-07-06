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AI洗手術器械、無人機勘災 工研院15項創新技術曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
工研院今歡慶53周年院慶，以「跨域前行，共創新局」為主題，聚焦AI、先進半導體、無人載具等三大布局。圖／工研院提供
工研院今歡慶53周年院慶，以「跨域前行，共創新局」為主題，聚焦AI、先進半導體、無人載具等三大布局。圖／工研院提供

工研院今歡慶53周年院慶，以「跨域前行，共創新局」為主題，聚焦AI、先進半導體、無人載具等三大布局，並展出15項跨域創新技術，包括AI手術器械清洗機器人、無人機群勘災、量子技術及3D散熱方案，展現帶動產業升級、打造韌性科技島的研發實力。

工研院董事長吳政忠表示，面對全球地緣政治與供應鏈重組挑戰，工研院將透過跨域整合，聚焦無人載具、先進半導體及AI百工百業三大布局，以科技創新協助產業升級，打造更具韌性的台灣。

經濟部政務次長何晉滄表示，工研院長年肩負國家研發重任，也是人才培育及技術創新的重要基地，從半導體、精密機械到太空產業皆可見其研發成果。未來面對機器人、無人機、低軌衛星等新興科技，更需要跨域合作，透過串聯關鍵技術與企業，協助傳統產業及中小企業升級，提升MIT產品國際競爭力。

吳政忠指出，工研院將提前布局三大重點領域，包括攜手產業打造無人載具國家隊、持續投入AI晶片、矽光子、先進封裝及量子技術，推動台灣由「矽島」邁向「量子島」；同時建構百工百業AI化生態系，協助中小企業導入AI應用與數據資源。

工研院院長張培仁表示，面對人口老化、缺工及供應鏈重組等挑戰，工研院持續以市場需求導向研發智慧機器人與AI技術，例如展出的「安心器械夥伴」，可利用AI視覺辨識與雙臂操作，自動清洗30種以上手術器械，降低醫療人員感染風險。

今年特展共展出15項跨域技術成果，包括可提升山區搜救效率的「無人機群勘災技術」、國內首創AI「迴轉機械預兆診斷系統」、術後恢復期縮短三分之一的「複合再生韌帶」、AI晶片用「3D鋁製微流道熱虹吸散熱器」，以及可耐受攝氏零下269度的「低溫控制晶片與模組技術」等。

工研院表示，將持續以跨域創新帶動下世代產業升級，攜手產業打造韌性科技島。

工研院院慶展出無人機關鍵技術，左起為經濟部產業技術司司長郭肇中、工研院院長張培仁、經濟部政務次長何晉滄、工研院董事長吳政忠、工研院機械所所長張禎元。圖／工研院提供
工研院院慶展出無人機關鍵技術，左起為經濟部產業技術司司長郭肇中、工研院院長張培仁、經濟部政務次長何晉滄、工研院董事長吳政忠、工研院機械所所長張禎元。圖／工研院提供

工研院 無人機 布局

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