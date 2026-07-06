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AI需求旺 彭博：欣興電子擬發GDR籌資上看14億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
欣興電子擬發行GDR籌資至多14億美元，用於以外幣採購原物料。聯合報系資料照
欣興電子擬發行GDR籌資至多14億美元，用於以外幣採購原物料。聯合報系資料照

根據彭博新聞看到的交易文件，載板龍頭欣興電子擬發行全球存託憑證（GDR），籌資至多14億美元，以把握市場對人工智慧（AI）熱潮相關企業的投資熱度。

文件顯示，欣興電子將以每股26.96至27.76美元，發行5,000萬股GDR，較台北周一（6日）收盤價28.59美元（新台幣917元）折價3%-6%。該公司計劃將所得用於以外幣採購原物料。

根據條款，欣興電子及特定部門總監、執行長和主要股東，將有90天的閉鎖期，這次發行GDR由花旗專門負責在全球統籌，摩根士丹利擔任共同帳簿管理人。

欣興電子 欣興 彭博 美元

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