御大倉李技術長（右一）與研發夥伴討論電力架構

【台北報導】全球AI高速發展，帶動資料中心進入新一波建設浪潮。根據國際能源署（IEA）預估，全球資料中心用電量將由2024年約415TWh，成長至2030年約945TWh，短短六年間增加逾一倍；其中AI加速運算，伺服器用電需求年增率可達約30%，顯示AI競賽已不只關乎算力，也正加速能源基礎建設與供電架構的重構。

近期從Computex、產學AI能源論壇，到科技媒體舉辦的AI電力架構專題活動，產業焦點皆指向資料中心供電效率與架構革新。隨著GPU功耗持續提升，傳統48V供電架構逐漸面臨效率與擴充瓶頸，800Ｖ高壓直流(HVDC)、固態變壓器(SST)及智慧電源管理，正成為全球AI基礎建設的重要發展方向。

御大倉李技術長表示，公司自主研發的智慧電源模組(PSU)，可以讓智慧電源管理表現更加優異，採用可程式化邏輯閘陣列(FPGA)數位控制架構，並整合第三代半導體SiC/GaN功率元件與多種精確感測元件，隨時診斷PSU的健康程度，兼具高效率、低耗損與高可靠度特性，更符合AI資料中心對高功率密度與穩定供電的需求。

不同於傳統電源供應器以單一設備供電為主，御大倉的PSU定位爲新世代智慧電源架構的核心模組，可支援200Ｖ至1,200Ｖ不同電壓輸出，應用範圍涵蓋終端電力設備、AI伺服器、大型資料中心、低軌衛星、儲能系統與智慧電網等能源轉換場景。

展望未來，御大倉將將以智慧電源模組，參與全球AI能源基礎建設升級，協助提升高功率應用場域的能源效率與系統可靠度，並期待台灣在下一波全球電力架構轉型中扮演關鍵角色。

御大倉試營運前測試充電設備

目前採用御大倉第一代PSU的ZESS品牌180kW雙槍直流快充示範場域，將於七月下旬在台北生技園區停車場展開試營運。充電系統可透過智慧演算法，即時偵測車輛剩餘電量與充電需求，並在雙槍同時充電狀態時，動態調配輸出功率，優先支援需求較高的車輛，以提升整體充電效率與能源使用效益。試營運期間推出九折優惠，離峰時段每度5.8元、尖峰時段每度11.2元、週六日全天每度7.2元，屆時歡迎電動車主前往體驗新世代智慧充電服務！

本文章來自《桃園電子報》。原文：AI算力競賽加速全球電力重構 御大倉佈局新世代智慧電源架構