聯光通斥資6,250萬元收購台鋼能源 智慧電網生態系再添新引擎

工研院今（6）日舉辦53周年院慶，並以「跨域前行，共創新局」為特展主題，展現工研院致力成為產學研跨域樞紐的決心。典禮上，經濟部政務次長何晉滄及多位產業貴賓親臨祝賀。工研院董事長吳政忠於致詞時強調，面對全球地緣政治變化與供應鏈重組的挑戰，工研院將發揮核心的跨領域整合價值，透過整合無人載具、先進半導體與AI百工百業等三大重點布局，用科技創新，支持臺灣產業升級，打造更有韌性、更有競爭力、更讓世界信賴的臺灣。

2026-07-06 12:44