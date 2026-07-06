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聯光通斥資6,250萬元收購台鋼能源 智慧電網生態系再添新引擎

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊暨智慧電網大廠聯光通（4903）6日召開董事會，決議斥資6,250萬元，以每股27.17元的價格，收購台鋼能源100％股權。聯光通董事長林郁昌表示，整體程序待主管機關核准後，台鋼能源將成為聯光通布局智慧電網的重要子公司。

聯光通近年深耕智慧電網，握有完整智慧能源解決方案，涵蓋工商業儲能系統、EPC統包工程、EMS能源管理、用電智慧監控、維運管理，林郁昌表示，隨著台鋼能源成為聯光通子公司，有助拓展潔淨能源布局，完善能源服務生態系。

台鋼集團支持政府推動綠色能源轉型政策，2020年成立台鋼能源，為螺絲螺帽廠久陽（5011）旗下孫公司，初期瞄準太陽能發電市場，投入系統建置、發電到售電一條龍，截至今年第1季獲利3,300萬元。

2025年，聯光通投入智慧能源，與光通訊、基礎建設並列3大事業。目前已完工台電澎湖尖山儲能的表前儲能，及彰化慶欣欣鋼鐵一期為首的表後儲能，同年底配合經濟部能源署推動產業儲能補助政策，攜手長庚國際能源旗下「國產電芯」，擴大投入表後儲能。

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