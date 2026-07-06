中華電信攜手 PPA 推 PPA PLUS 線上學習訂閱制

面對資訊爆炸與注意力碎片化的雙重夾擊，抓緊零碎時間學習成為打造競爭力的關鍵。台灣最大線上學習平台 PressPlay Academy（PPA）累計近175萬名學員，宣布攜手中華電信（2412）展開深度戰略合作，推出全新全方位知識與陪伴訂閱專區「PPA Plus」。PPA Plus匯集超過1,700堂專家精選學習內容，橫跨八大熱門領域，涵蓋多元主題，精準對應不同生活型態學員的學習。每月299元，等於日付不到10元，即可無限暢享PPA Plus全站內容。PPA也表示，即日起至9月30日，中華電信用戶享獨家優惠每月229元。

PPA Plus精選超過1,700堂實戰精華，涵蓋商業財經、運動健身、生活品味、職場技能、語言學習、烘焙料理、行銷創業、藝文娛樂等八大領域，每月持續更新，多元主題最大的價值，在於能真正對應各種不同生活型態學員的學習需求。八大主題可覆蓋一天中各種學習情境，通勤路上補充《商業財經》、午休鑽研《職場技能》、做家事時跟著《烘焙料理》學新菜色、運動時搭配《運動健身》、睡前用《藝文娛樂》或《語言學習》沉澱思緒。多元主題與彈性節奏，讓每位用戶都能組合出最契合自己生活型態的學習清單。

PPA主打「每天 15 分鐘，把大師的腦袋裝進你的播放清單」，用戶不再需要苦練一萬小時，只需利用通勤、睡前等零碎時間進行「聽覺重訓」，就能把要命的拖延症轉化為高效率的產出力，幫助用戶重新定義學習新節奏。

PPA Plus同步啟動獨家內容計畫，聚焦投資理財、職場技能、語言學習、健康健身、烘焙料理五大熱門主題，每月邀請不同領域的頂尖創作者進駐，量身打造平台專屬的深度學習內容，為訂閱用戶帶來市面上看不到的獨家觀點，從橫跨世代的知名作家、暢銷財經講師到專業領域的權威達人，重量級陣容輪番登場。