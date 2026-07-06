工研院53年育才創新 何晉滄盼成關鍵技術領航者

工研院今天舉行53週院慶活動，經濟部政務次長何晉滄致詞表示，工研院過去扮演人才培育搖籃及產業技術創新的領航者，期待未來工研院能夠扮演全球關鍵技術領航者，讓台灣經濟再翻倍，並為全球人類做出貢獻。

工研院今天的院慶活動由董事長吳政忠主持，何晉滄出席致詞說，工研院過去、現在及未來承接許多國家賦予的創新技術研發重責大任，最近幾年工研院的貢獻大家有目共睹，扮演人才培育搖籃，以及產業技術創新的領航者。

何晉滄表示，現在的半導體產業、無人機、機器人、低軌衛星，甚至本週要辦的機器狗記者會，裡面都有很多工研院員工傑出的表現。

他指出，工研院還有最重要的任務，也是總統賴清德非常關切且再三叮嚀的稀土業務，工研院有很強的研發產線。期待工研院在既有的研發能力方面，對於產業做跨領域貢獻。

何晉滄說，工研院不僅要扮演創新研發的火車頭，也要扮演帶動產業升級轉型的關鍵力量。賴總統希望把高科技產業的紅利外溢到傳統產業及中小企業，工研院必須扮演非常重要角色。

何晉滄表示，工研院不只是在實驗室裡面有非常傑出表現，必須走出實驗室，走到工廠，把技術產品應用到產業裡面，工研院應成為產業界升級轉型、傳產、中小企業轉型最重要力量。

何晉滄說，期待工研院未來能夠扮演全球關鍵技術領航者角色，讓台灣產業能夠再度被全球需要，讓台灣經濟在翻倍，並為全球人類做出貢獻，經濟部在預算方面絕對會支持工研院。

工研院院長張培仁受訪表示，因應人工智慧（AI）帶來的數位轉型，工研院在院內大力推廣AI工具；此外，工研院聘請外部老師，進行系統工程人才培育。工研院並與台大EMBA合作，培養組級的主管，讓他們從技術專家變成一個經營者。

張培仁指出，工研院最近主要著力在3個方向，第1是AI，其次是無人機，第3是機器人，工研院並運用AI工具及系統工程的作法，希望開發出的技術或設備能很快的被業界使用。