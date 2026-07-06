工研院53周年院慶 以跨域創新帶動產業升級、打造韌性科技島

工研院今（6）日舉辦53周年院慶，並以「跨域前行，共創新局」為特展主題，展現工研院致力成為產學研跨域樞紐的決心。典禮上，經濟部政務次長何晉滄及多位產業貴賓親臨祝賀。工研院董事長吳政忠於致詞時強調，面對全球地緣政治變化與供應鏈重組的挑戰，工研院將發揮核心的跨領域整合價值，透過整合無人載具、先進半導體與AI百工百業等三大重點布局，用科技創新，支持臺灣產業升級，打造更有韌性、更有競爭力、更讓世界信賴的臺灣。

吳政忠表示，面對全球局勢與新興科技帶來的變局，工研院將提前布局未來三大重點領域：第一是無人載具，透過攜手數十家指標企業法人的「台灣無人載具系統研發聯盟」以及結合政府資源成立的臺南「智慧機器人創新與應用研發中心」，帶領國家隊打入全球高價值供應鏈；第二是先進半導體，持續投入AI晶片、矽光子及先進封裝，並在經濟部支持下成立「量子產業技術推動辦公室」，將結合先進關鍵技術，積極爭取國際大廠來臺設點，讓臺灣從既有的「矽島」優勢，進一步邁向「量子島」；第三則是AI百工百業，工研院正全力建構百工百業AI化生態系，已發展應用在製造、通路、醫療、文創、能源等領域的AI解決方案，將進一步凝聚中小微企業的數據與算力資源，協助產業壯大。

工研院院長張培仁表示，面對全球人口老化、能資源受限、數位技術智慧化應用機會三個長期趨勢，以及美中經貿摩擦與疫情帶來的供應鏈重組等兩個近期變數的考驗，工研院持續以科技創新協助產業迎戰。因應老化與缺工，工研院積極研發智慧機器人與AI技術，並導入市場導向研發與系統工程思維，規定研發前必先拜訪至少10家終端客戶，精準對接市場需求與成本。以特展亮相的「安心器械夥伴」智慧機器人為例，採用AI智慧雙臂設計，能透過精準的AI視覺與感知技術，辨識並清洗醫院供應中心達30種以上的繁瑣手術器械，替代人力負責高感染風險的清洗任務。

今年院慶以「跨域前行，共創新局」為主題舉辦特展，展示先進半導體、AI應用、無人載具、智慧機器人、永續環境、智慧醫療、跨域人才等七項領域，共15項跨域創新的技術成果，包含：以多機協作、韌性中繼通訊、廣域高速3D建模與AI災情快速分類為技術核心的「無人機群勘災技術」，大幅提升山區搜救效率與人員安全；「安心器械夥伴」透過AI辨識與清洗技術，可處理30種以上手術器械，降低高感染風險的清洗作業負擔。

以及國內首創「迴轉機械預兆診斷系統」，以AI技術學習傳統機械業老師傅的維修經驗，提供機械設備即時健康狀態與有效預測剩餘壽命。全球領先的仿生生醫材料技術「複合再生韌帶」，術後韌帶最大拉伸強度高出國際市售產品3倍，縮短三分之一的術後復原期；AI晶片全新氣冷散熱方案「3D鋁製微流道熱虹吸散熱器」，兼具高效、輕量與低成本快速布建優勢，搶占全球市場商機；能夠承受-269°C的「低溫控制晶片與模組技術」，搶攻高效算力應用市場。