天鉞電攜手系統保全客戶 打造AI戰術指揮防線

安控廠天鉞電（5251）6日宣布攜手系統保全客戶打造AI戰術指揮防線，將REDSCAN光達成功融入周界防禦架構，落實100%無縫防護網。

同時協助系統保全客戶及監控系統整合客戶，提供最終使用單位從規劃、整合，以及現場安裝校正驗收的完整方案；當雷射物理感測資訊、影像、AI辨識與警報高度聯動後，勤務指揮中心對周界動態具備最高程度的情境感知，大幅提升保全人員，軍警海巡人員對於越界、偷渡或非法破壞事件的反應戰力。

天鉞電分析，政府機關、軍事機構、機場、港口及高鐵等關鍵管制區域，周界安全防禦至關重要。台灣地小人稠，管制區經常緊鄰民宅及公共區域，共用周界圍牆及車輛人員出入口等開放斷點，往往成為傳統感測器無法覆蓋的盲區。光達科技建立隱形雷射牆，深度整合主流VMS與PSIM平台，天鉞電攜手日本感測技術品牌OPTEX

近年積極推廣軍規級雷射光達系統，作為敏感管制區在出入口斷點及共用周界區域部署使用。

OPTEX REDSCAN光達感測器具備最大50公畝(5000平方公尺)防護範圍，並內建符合ONVIF協議攝影機。該系統已全面整合Bosch BVMS影像管理系統；REDSCAN 事件代碼更已成功對接Axxon Intellect實體安全資訊系統(PSIM)Genetec Security Center，以及Milestone XProtect® Corporate / Enterprise IP視訊管理平台；當光達感應到異常，會瞬間將事件代碼傳輸至管理平台，引導周邊 PTZ攝影機立刻轉向鎖定目標，讓執勤人員能秒級目視確認並介入接管追蹤。