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SemiAnalysis 再爆料 NVL144機櫃延遲出貨
繼CPO之後，SemiAnalysis再度爆料，這次目標轉向AI龍頭輝達，SemiAnalysis 表示NVL144機櫃出貨時程將遞延至2028年，NVL576也將受到CPO量產難度而面臨挑戰，這將有利於競爭對手AMD及Google。消息傳出後，代工廠族群並沒有出現太大的波動，反而是光通訊族群再次承壓，環宇-KY（4991）跌停，統新（6426）、IET-KY（4971）大跌近5%。
SemiAnalysis指出，NVL144 出貨延遲主要受到關鍵零組件「PCB中板」遭遇技術困難所導致。PCB中板又被輝達稱為正交背板，主要是在NVL144架構中，若是沿用傳統銅纜架構，將會需要超過2萬條銅纜，重量增加30%以上且信號衰減嚴重，因此採用正交背板，讓Compute tray 及Switch tray 直接進行板對板互聯成為了最佳解方。然而一塊小小的板子要乘載這麼大的資料傳輸量，其難度可想而知，因此在開發上遇到了一些困難。
此外，NVL576 同樣被提及，因為此架構是透過CPO技術串聯八台機櫃所形成的大型伺服器叢集，而目前在CPO 量產成熟度仍不足的情況下，SemiAnalysis認為 NVL576 的量產時程可能也會同步遞延。
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