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AI大廠聯茂薪水揭秘 年薪14.7個月、員工這評價超令人羨慕

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人工智慧（AI）帶動各種基礎建設蓬勃發展，很多台廠業績也因此水漲船高。路透
人工智慧（AI）帶動各種基礎建設蓬勃發展，很多台廠業績也因此水漲船高。路透

AI 伺服器強勁需求，帶動聯茂近日股價亮眼。薪資查詢平台《比薪水》統計內部數據，公開聯茂的薪酬結構和工作現況。數據顯示，聯茂員工平均年薪約14.7個月，分紅、年終獎金合計突破30萬元。員工對公司評價為工作非常穩定，且加班情況不多。

根據《比薪水》資料庫統計，聯茂近 3 年平均月薪為 51,567 元（中位數 55,000 元），平均年薪為 758,183 元（中位數 726,000 元）。

年薪能維持在 14 個月以上的關鍵在於獎金。聯茂員工平均分紅、年終獎金占年薪的 40 %。內部員工透露，本薪調幅保守，年薪增長主要靠獎金拉抬，《比薪水》專家表示，若聯茂營收一如市場預期，今年員工年薪可能再創新高。

工作環境方面，聯茂員工每日平均工時為 8.8 小時，加班情況並不普遍。員工平均年資為3.7 年（中位數 3 年），流動率低，顯示工作非常穩定。

業務管理師認為聯茂壓力適中、準時上下班，能工作與生活平衡。製程工程師則提到，工廠作業環境要接觸化學品，需要一段適應期，但公司在安全管理和防護器具配給上規範明確，落實防護後環境在可接受範圍。

《比薪水》專家分析，聯茂廠區位於新竹縣，薪資水準因鄰近竹科而具備一定競爭力，工時也相對健康。追求生活、工作平衡，或偏好穩定環境的求職者，聯茂是適合的選擇。重視職涯快速突破和升遷管道的求職者，則建議多比較其他科技企業。

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