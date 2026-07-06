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研華劉克振：參考默克、愛馬仕成立家族辦公室 傳承關鍵在股權規劃

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
研華董事長劉克振5日應邀出席台灣董事學會發起人蔡鴻青的《大交棒時代》新書發表會，與敏盛集團執行長楊弘仁對談。記者王郁倫／攝影
研華董事長劉克振5日應邀出席台灣董事學會發起人蔡鴻青的《大交棒時代》新書發表會，與敏盛集團執行長楊弘仁對談。記者王郁倫／攝影

研華（2395）今年展開交棒，董事長暨創辦人劉克振今年底將不再接執行長，交棒專業經理人，劉家也參考默克愛馬仕家族做法，正式成立家族辦公室，由家族投資公司來控股研華，並推派執行董事參與董事會運作，他並直言熟悉台灣家辦的專業人士少，需要訂閱制取得專業服務。

劉克振5日應邀出席台灣董事學會發起人蔡鴻青的《大交棒時代》新書發表會，與敏盛集團執行長楊弘仁對談，今年正好是研華交棒年，劉克振宣布今年底會交出執行長職務，由專業經理人擔任，2027年研華將結束創辦人兼執行長的狀態，讓研華成為科技業家族傳承重要案例。

今年研華股東會改選，安排劉家二代分別是科辰投資代表人劉蔚志、研本投資代表人劉蔚廷進入董事會，劉克振表示，三年後他將交棒董事長，屆時劉克振75歲，至於董事長安排還不一定，顯示還在思考規則。

劉克振表示，他60歲就開始思考傳承事宜，12年來他讀遍所有國內外相關書籍，也參加許多演講，但經過多年研究，他得出的結論是，家族傳承最關鍵是股權規劃，交棒這件事屬於個案不可能照書做，他人的成功個案可以查閱或尋找靈感，成為經典手冊。

劉克振表示，目前二代都在研華內部，分別是人資跟投資財務部門協理，而不是在第一線擔任事業體主管，未來五年他將加速傳承，並將傳承制度化，在未來1～2年制訂好交棒細節，今年劉家並已經成立家族辦公室。

他表示，家族透過投資公司持有研華股份，未來家族成員可能數十或數百人，透過定期開會，推選董事進入研華董事會進行監督治理，他也表示，辦公室雖然需要有內部團隊，但許多高度專業的功能是無法完全「內部化」自己請專人來做。

他解釋，即使是像研華這樣資產龐大的家族，內部的特定專業需求（如法律、稅務或信託規劃）其實並沒有太多事情，可以聘一位頂尖專家每天有足夠的工作量，「不是我們付不起錢，是事情不夠自己做」，因此他認為跟其他家族辦公室共享專家，或以訂閱制方式取得專業服務比較可行。

劉克振表示，在跟第二代溝通接班事宜，會透過三方協助以減少衝突建立共識，他解釋，首先是會定期儀式化召開會議，並透過外部機構主持，將傳承議題常態化及儀式化，其次是將他的經營理念轉為標語制度，公布在企業建築中，滲透到公司日常。

今年企業成立家族辦公室數量大增，也有媒體報導40兆元海外資產回流台灣，劉克振坦言，5～6年前，台灣幾乎找不到專門針對家族辦公室服務的專業人士，他必須花很長的時間與會計師、律師等專家慢慢磨合，才能讓對方了解家族辦公室的需求，但在「最近半年」專業家辦服務機構逐漸出現。

對於市場傳出許多企業將海外資金匯回，家辦成立數量變多，蔡鴻青指出，這現象已經好幾年，不是今年才發生，資金大量回流台灣，一方面是受到政府政策獎勵的驅動，另一方面則是許多資金必須從中國大陸撤出。台灣近期的整體經濟與產業狀況確實表現很好，這也是吸引熱錢回流的重要契機。

研華董事長劉克振5日應邀出席台灣董事學會發起人蔡鴻青的《大交棒時代》新書發表會，與敏盛集團執行長楊弘仁對談。記者王郁倫／攝影
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敏盛集團執行長楊弘仁分享身為二代接班的挑戰。記者王郁倫／攝影
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愛馬仕 默克 研華

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