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記憶體又要漲 陸3C廠叫苦 硬碟驚現一天三個價 PC業疾呼「現在不要買」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
深圳華強北率先感知到這波電子3C商品漲價趨勢。（新華社）
深圳華強北率先感知到這波電子3C商品漲價趨勢。（新華社）

大陸廠商證實三星對於第3季DRAM漲價談判確有發生，下游3C廠商與消費者正面臨漲價潮，多位PC經銷商表示，目前零組件和整機價格已經處於極端高位，且未來還要再漲，甚至硬碟一天出現三個報價。有PC業者甚至呼籲消費者非必要不要現在購買。

三星DRAM平均銷售價格在第1季較上期調漲超過90%，第2季漲幅50%至60%，該公司目前正尋求在第3季再漲價約20%。中國證券網報導，大陸多家記憶體模組相關上市公司與終端廠商表示，三星確實有提價行為談判。

大陸記憶體模組廠此前已公告提前應對舉措，佰維存儲6月公告與某記憶體原廠簽訂為期24個月的企業級快閃記憶體顆粒採購合約，總承諾金額達18.61億美元，約定鎖量鎖價，履約至2028年6月30日；江波龍近日在業績報告中稱，公司與多家全球主要記憶體原廠續簽晶圓供應協議（LTA，即長期供貨協議）和諒解備忘錄（MOU），保障上游晶圓供應。

不過，終端市場正在為漲價所苦。自蘋果高調官宣漲價後，大陸最大電子市場深圳華強北率先感知到漲價趨勢。中證網報導，「記憶體這兩天都在漲價」華強北商戶表示，一個金士頓16GB DDR4模組現在售價人民幣750元至800元。5月中旬該款產品在華強北售價人民幣680元。

澎湃新聞報導，一位上海PC經銷商表示，現在記憶體和硬碟價格都在瘋漲，整機價格在三年內很難下來：「起步漲幅就是（人民幣）800元到1,000元。去年市場還只是微漲，今年完全是猛漲。以遊戲筆電為例，整體價格已經拉高了（人民幣）5,000元。」

一位組裝機商家指出，自己五天前為客戶裝一台電腦，安裝同配置電腦的價格在這五天內就漲人民幣300元。不僅電腦，硬碟更是「早上一個價，下午、晚上一個價」。一款閃迪（SanDisk）1TB的SSD硬碟，可能早上標價人民幣820元，當晚就漲到860元。他直言：「除非AI泡沫破滅，價格不可能降下來。」。

TrendForce集邦諮詢最新記憶體價格調查顯示，第三季整體DRAM格局雖持續極度緊缺，但因消費級應用需求下修及高基期作用，合約價漲幅預計收斂至13%至18%。

業內認為，三星20%的漲價目標能否完全落地，仍有待與客戶談判結果。

三星 大陸

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