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AI 應用大展 月底重磅登場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
「2026 AI應用大展AI WAVE SHOW」一線廠商雲集，歡迎即刻預登觀展。台北市電腦公會／提供
「2026 AI應用大展AI WAVE SHOW」一線廠商雲集，歡迎即刻預登觀展。台北市電腦公會／提供

由數位發展部指導、台北市電腦公會與數位發展部數位產業署共同主辦的「2026 AI應用大展AI WAVE SHOW」將於7月30日至8月1日在台北世貿一館登場，多家海內外指標企業將參展，大秀AI能量。

「2026 AI應用大展AI WAVE SHOW」以「AI Ready即刻實戰」為主題，聚焦「AI Agent」與「Edge AI」兩大主軸，呼應政府AI新十大建設政策方向，串聯製造、金融、醫療、零售等百工百業，展現AI從概念展示走向企業實戰導入的最新應用趨勢。

台北市電腦公會指出，本次展會圍繞兩大主軸、呈現四大核心看點，涵蓋AI Agent驅動的企業流程協作、Edge AI推動的地端算力部署，並延伸至企業知識AI化、AIOps智慧維運、商業數據與AI治理應用，完整展現AI落地企業營運、創造實際價值的多元樣貌。

包含凌群電腦（2453）、日本軟銀、是德科技、威聯通科技（7805）、華擎科技（3515）、緯謙科技、中華電信（2412）、資誠創新諮詢及美商鄧白氏等指標企業將參展，並展示其最新人工智慧應用。

在AI Agent從問答工具進化為企業智慧夥伴方面，台北市電腦公會表示，作為本屆展會雙軸之一，AI Agent已從單一問答工具，逐步走向企業流程協作與任務執行場景。透過任務理解、步驟規劃與跨系統串接，AI Agent正協助企業提升知識管理、流程自動化與現場服務效率。

日本軟銀的AGENTIC STAR將首次在台灣公開亮相。有別於傳統AI助手，AGENTIC STAR能根據設定目標自主進行任務理解、多步驟規劃、動態判斷與執行，支援複雜業務流程的自動化應用，並透過企業知識的長期記憶，讓每次互動成為可持續累積的企業知識。

「AI Ready 即刻實戰」是本屆大展的核心訴求。除了上述亮點廠商外，本展還匯聚超微、台塑、意藍、訊連科技、叡揚、優必達等逾200家廠商，展出超過350種AI技術與應用，以及超過50場的相關活動，涵蓋國際論壇、商業媒合與技術分享。

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