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網通業罕見漲價 NEC 消費性產品增幅上看65% 友訊、合勤控等有望跟進

經濟日報／ 記者吳凱中黃晶琳／台北報導
電子終端產品漲價潮蔓延至消費性網通市場。日本品牌大廠NEC開出漲價第一槍，宣布即日起調高旗下消費性網通產品報價，漲價範圍涵蓋幾乎所有產品線，最高漲幅高達65.5%。網通示意圖。圖／AI生成 劉孝容
電子終端產品漲價潮蔓延至消費性網通市場。日本品牌大廠NEC開出漲價第一槍，宣布即日起調高旗下消費性網通產品報價，漲價範圍涵蓋幾乎所有產品線，最高漲幅高達65.5%。網通示意圖。圖／AI生成 劉孝容

電子終端產品漲價潮蔓延至消費性網通市場。日本品牌大廠NEC開出漲價第一槍，宣布即日起調高旗下消費性網通產品報價，漲價範圍涵蓋幾乎所有產品線，最高漲幅高達65.5%。

NEC宣布漲價後，台灣網通品牌大廠友訊（2332）率先表態：「會適當調整價格」。法人看好，合勤控（3704）旗下合勤科技、華碩（2357）等台灣網通品牌後續也可望跟進，大咬漲價紅利。

網通製造廠商表示，近期對客戶報價報價，已「排除」記憶體等關鍵零組件成本，漲價成本由客戶及品牌商吸收，品牌端必須得反映到售價，「漲價」應該是不得不為。

業界人士指出，網通廠過往相對不具議價能力，使得消費性網通產品報價通常「只跌不漲」，甚至被冠上「萬年不漲價」的標籤，如今也發動漲價攻勢，凸顯近期科技產品「萬物皆漲」的態勢持續擴大。

NEC品牌以日本市場為主，雖非全球前五大消費性網通品牌，但以日本大廠之姿開出消費性網通市場用戶端設備漲價第一槍，備受關注。

NEC表示，此次漲價鎖定旗下「Aterm」系列無線路由器以及5G、4G行動基地台／分享器，幾乎涵蓋該品牌所有消費性網通產品線，漲價幅度介於4.4%至65.5%，即日起生效。

業界指出，「Aterm」系列是NEC旗下非常經典的網路通訊產品線品牌，產品線涵蓋家用WiFi無線路由器、Mesh網狀網路系統，以及5G／4G行動隨身WiFi分享器等。NEC指出，此次漲價，主因當下同時面臨零組件、勞動力，以及物流運輸三方面的沉重成本壓力。

業界分析，與台灣網通品牌相較，NEC主要競爭對手為友訊、華碩、合勤控旗下合勤科技等。

談到產品漲價議題，友訊表示，近期部份關鍵零組件價格確實出現波動，持續觀察整體市場供需與價格走勢，適時反映成本漲幅等方式，將依不同產品、市場需求及成本結構，審慎評估價格策略。

友訊透露，旗下部份產品將適度調整售價，調幅不便透露，並將持續透過供應鏈管理、產品組合優化、成本控管並與客戶保持密切溝通，適時反映成本變化，兼顧市場競爭力。

華碩並未回應漲價議題。據悉，華碩旗下無線路由器產品主要布局一般消費性及電競市場，雖然華碩在全球路由器等網通消費端產品頗負盛名，但占整體營收比重偏低，華碩近年很少談及路由器業務狀況。

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網通廠 華碩 合勤控

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