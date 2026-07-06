學者：科技廠提撥盈餘 助傳產接軌AI

南韓政府研議以半導體產業稅收成立基金，台韓同樣面臨ＡＩ與半導體一枝獨秀、傳統產業弱勢的結構失衡問題，但學者認為，台灣不必照抄南韓模式，關鍵不在於把科技業賺到的錢給到傳產，而是如何讓半導體與ＡＩ投資外溢，帶動更多產業接上科技成長浪潮。

財經官員回應，財政紀律法第七條明定，各級政府及立法機關制定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用，因此成立基金恐怕窒礙難行。不過，行政院正在研議中小微企業轉型升級發展條例草案，加上祭出零到十八歲的照顧措施，就是希望讓經濟與ＡＩ發展紅利與全民共享。

政大金融系教授殷乃平說，台灣ＡＩ與半導體快速壯大，吸走資金、人才與市場目光，台積電與相關供應鏈成為台灣經濟最強引擎，另一面卻是傳統製造、內需服務業與非科技產業相對辛苦，他表示，可由獲利豐厚的ＡＩ、科技大廠提撥部分盈餘成立基金，協助其他產業導入自動化與ＡＩ應用，避免強者愈強、弱者愈弱。

台經院產經資料庫總監劉佩真則認為，台灣更應該做的是擴大科技產業外溢效果，讓半導體與ＡＩ需求拉動不同行業。例如機器人就有可能帶動中部精密機械的發展；傳產若能從製程改善，就可能從供應鏈升級或應用端切入。

其次，她也提醒，台灣過去並沒有這種形式的成熟案例，若制度設計不周，恐怕引發更多爭議。尤其在美國加強檢視各國產業政策與保護主義的背景下，若台灣採取過度明顯的特定產業補貼，也可能增加外部質疑。

面對產業失衡，學者認為，與其把半導體當成提款機，不如把半導體當成火車頭，透過ＡＩ導入、供應鏈媒合、人才培訓與數位轉型補助，讓傳統產業搭上這班車。