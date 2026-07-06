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三星製程藍圖 追晶圓一哥
三星晶圓代工持續追趕台積電（2330）先進製程進度。三星晶圓代工近期舉辦SAFE Forum 2026論壇，重申製程藍圖：2029年開始量產1.4奈米製程，2030年推出增強版1.4+奈米製程。2奈米技術路線圖將依次發展為2nm、2P、2P+和2X，2P+製程預計2027年至2028年間實現量產。
韓媒THE ELEC報導，三星晶圓代工客戶設計支持團隊負責人樸相勳表示，正與知名客戶合作開發2奈米技術，且「僅用八個月時間就與一家專注汽車和實體AI（Physical AI）公司完成開發。」這番談話被市場解讀為與特斯拉的2奈米合作專案。
去年三星半導體公布取得165億美元（約新台幣4,865億元）大單，當時預計2033年才正式揭曉客戶，業界原先猜測為超微（AMD）與高通部分新訂單從台積電外溢到三星晶圓代工。但隨後傳出是將替特斯拉以2奈米生產晶片，並獲得特斯拉證實。特斯拉執行長馬斯克去年7月28日證實，下世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」將交由三星代工，且暗示日後下單金額可能增加。
特斯拉先前FSD晶片都由三星操刀，但FSD晶片「AI5」首度轉至台積電生產，如今AI6又回到三星懷抱，引發關注。但韓媒爆料指出，仍然是因為台積電2奈米產能爆單無法接新訂單，特斯拉才轉至三星下單。
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