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台幣貶值 大立光本季獲利有撐
隨著美國聯準會貨幣政策動向、外資進出與台股表現等影響，近期新台幣兌美元來到31.93元，逼近32元大關，有利以出口為導向的台灣電子業，而大立光（3008）進入蘋果iPhone 18系列備貨旺季，本季獲利有強力支撐。
業界人士表示，近期新台幣兌美元匯率在31.5至31.9元區間震盪，美元相較先前維持較強勢的格局，若新台幣貶值態勢維持到季底，可望對電子廠帶來不錯的匯兌收益。此外，大立光積極跨足共同封裝光學（CPO）領域 ，有望提升整體毛利率表現。法人表示，此布局能助其擺脫低迷的手機週期性景氣，帶動新的產業價值框架。
不過，法人也指出，試產不等於量產，要先看大立光9月自動化試產線落成後的情況與驗證進度，接著關注明、後年步入量產後的表現，高毛利爆發期預估在三至四年後。
過往市場將大立光視為單一的手機鏡頭周期股，本益比給得非常保守，但隨CPO實質進展明朗，評等已紛紛重估，大立光近期股價相當凶猛也反映此現象。
至於蘋果iPhone新機方面，大立光除持續供應iPhone 18 Pro系列零組件外，據傳也已切入蘋果首款iPhone折疊機。業界人士認為，多一台新機型對零組件廠而言自然是一大利多，若iPhone折疊機問世後能掀起一波搶購潮，大立光有望受惠。
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