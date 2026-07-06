快訊

台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣貶值 大立光本季獲利有撐

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

隨著美國聯準會貨幣政策動向、外資進出與台股表現等影響，近期新台幣兌美元來到31.93元，逼近32元大關，有利以出口為導向的台灣電子業，而大立光（3008）進入蘋果iPhone 18系列備貨旺季，本季獲利有強力支撐。

業界人士表示，近期新台幣兌美元匯率在31.5至31.9元區間震盪，美元相較先前維持較強勢的格局，若新台幣貶值態勢維持到季底，可望對電子廠帶來不錯的匯兌收益。此外，大立光積極跨足共同封裝光學（CPO）領域 ，有望提升整體毛利率表現。法人表示，此布局能助其擺脫低迷的手機週期性景氣，帶動新的產業價值框架。

不過，法人也指出，試產不等於量產，要先看大立光9月自動化試產線落成後的情況與驗證進度，接著關注明、後年步入量產後的表現，高毛利爆發期預估在三至四年後。

過往市場將大立光視為單一的手機鏡頭周期股，本益比給得非常保守，但隨CPO實質進展明朗，評等已紛紛重估，大立光近期股價相當凶猛也反映此現象。

至於蘋果iPhone新機方面，大立光除持續供應iPhone 18 Pro系列零組件外，據傳也已切入蘋果首款iPhone折疊機。業界人士認為，多一台新機型對零組件廠而言自然是一大利多，若iPhone折疊機問世後能掀起一波搶購潮，大立光有望受惠。

iPhone 蘋果 美國聯準會

延伸閱讀

大立光營收／6月37.12億元、年月雙減 7月拉貨預期會更好

大立光9日法說 展望聚焦

卡位 AI 與高股息 月月配 ETF 00934配0.3元、年化配息率上看13%

雙重優勢股防禦性首選 緯穎、信驊等可望有表現空間

相關新聞

無人艇採購案 可望重啟

國防無人載具，三大造船廠都吃得到。近期，朝野同步提出「國防自主無人載具採購特別條例」版本，市場預期，軍方原先因預算卡關而喊停的上千艘小型自殺無人艇採購案，可望重新啟動外，三家造船廠龍德、中信、台船都可望拿到訂單。

經部預估…AI吃電 夜尖峰供電壓力大

在半導體及ＡＩ發展趨勢下，經濟部預估未來十年全國電力平均成長百分之二點五，其中夜尖峰平均成長率更達百分之二點七。能源署表示，夜尖峰用電成長高於全國平均，主因ＡＩ資料中心、雲端服務、高效運算及半導體業擴廠用電連續性，空調、冷卻設備及製程設備夜間仍持續運轉，使夜尖峰用電成長更為明顯，對調度及供電形成壓力。

金融三業大賺 證券業獲利占比首衝兩成

金管會統計，今年前五月銀行、保險以及證券期貨投信等金融三業稅前盈餘七五六九億元，創史上同期新高、年增二點三倍，且已達二○二四年全年兆元獲利的七成。法人指出，隨獲利與資本利得齊增，金融業未來配息空間可望擴大。

房貸轉嚴！銀行挑客戶 預售屋銷售急降

市場資金緊俏，壓力正快速反映在房貸與預售屋市場。台股行情熱絡，資金明顯往股市，銀行可供一般房貸調度的額度緊縮，房貸不再只是「排隊等撥款」，而是進入「銀行挑客戶、設門檻」階段，也讓預售屋銷售率急速下滑。

邁向財富治理時代　僅16.9%家族達成共識 北富銀倡議「財富藍圖」

在全球政經環境快速變動、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險與科技創新交錯影響下，高資產族群在財富管理上正面臨前所未有的挑戰。過往以短期交易為導向的投資思維，已逐步轉向以分散配置、流動性控管與長期布局為核心的策略，反映財富管理正走向著重「韌性與延續性」的結構轉變。在此趨勢下，財富管理的內涵亦同步擴展。對高資產家族而言，「傳承規劃」不再只是資產移轉，已成為整體財富管理不可或缺的一環，並與投資決策相互影響。為進一步掌握此一脈絡，本次調查即從「投資」與「財富規劃」兩大面向出發，系統性檢視高資產家族在不確定環境下的資產配置行為，以及家族治理與跨世代延續的關鍵議題。 瑞士隆奧銀行攜手策略聯盟夥伴發布2026年《亞太高資產調研報告》，針對來自澳洲、中國、香港、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國及菲律賓等九大市場、逾390位高資產人士進行訪查。報告以「投資決策」與「財富規劃」為兩大分析主軸，從全面性資產配置策略到長期家族傳承，全面檢視高資產家族在高度不確定環境下的因應方式。其中，投資面著重資產配置邏輯、風險分散與市場應變能力；財富規劃面則聚焦家族治理架構、決策機制及跨世代銜接安排。研究顯示，隨著市場波

台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

台股行情火熱，市場資金緊俏。中央銀行今年以來定期存單未到期餘額明顯下降，市場資金獲得挹注。央行統計，去年底定存單未到期餘額為七兆四二三六億元，至上周五降至六兆三一五九億元，等於央行上半年釋放資金活水超過一兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。