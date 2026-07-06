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科技巨頭釋算力 ODM 廠進補

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

Meta輝達NVIDIA）兩大巨頭近期針對算力業務推出新的營運模式。Meta計畫出售部分算力，輝達推出分成與信貸方案，兩大企業瞄準新創企業、模型研發商、科研機構及各地本土AI服務商釋出算力，有望帶動AI應用百花齊放。法人看好台股ODM及軟體代理皆有望受惠。

外媒報導，Meta籌劃推出一項全新的雲基礎設施業務，出售AI計算能力和模型訪問權限，進軍雲端運算市場。先前Ｍeta執行長祖克柏指出，幾乎每週都有外部公司希望購買Meta多餘算力，若有多餘算力，對外出租是自然的選擇。

輝達近期發展新的收益分享商業模式，以收入分潤及信用支持機制，協助AI雲端服務業者建置NVIDIA DSX架構的AI工廠（AI Factory），降低新興AI雲端業者取得基礎設施的資金門檻，雲端業者向模型開發商、AI新創、企業及獨立軟體供應商提供GPU雲端服務。輝達有賣晶片的收入，以及合作夥伴在雲端服務收入分成。

輝達表示，AI推論時代算力需求激增，許多中小型企業往往拿不到足夠的算力，讓許多新興企業獲得足夠的算力進行模型及應用開發，能促進產業發展，輝達也能受益。

華爾街分析師認為，Meta出售算力並非「算力過剩」，而是出售舊世代的H系列龐大集群的算力，最大化其利用效率，算力變現才有更多資金繼續研發模型與擴展，推動後續業務擴張。

法人指出，AI伺服器需求將因此被持續帶動，在下一世代的AI伺服器出貨後，前代產品需求也因為有更多中小型企業的需求產生，形成完整的分層結構，從A、H到GB系列，每一世代都有市場需求，CSP廠將回籠的資金，再投入到最新一代的AI伺服器建置，如今年即將出貨的VR系列，主要受惠廠商包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等ODM廠。

Meta NVIDIA 輝達

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