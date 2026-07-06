OpenAI 推新模型 夥伴受惠

外電報導，OpenAI本周可能發表最新的模型GPT-5.6系列（Sol、Terra、Luna），除了功能大躍進，價格更比對手Anthropic的Claude便宜一半，有助OpenAI擴大市占率，資料中心主力合作夥伴鴻海（2317）可望受惠。

鴻海之前就與OpenAI結盟，雙方攜手聚焦下世代AI基礎設施硬體的設計工作以及美國製造。

根據協議，OpenAI提出對AI硬體需求的洞察，協助鴻海設計開發並在美國製造生產，且擁有優先評估、採購權。

據悉，OpenAI內部將新模型發布時間鎖定7月7日至9日，7日被視為最關鍵的時間點，因為恰好是Anthropic旗艦模型Claude Fable 5補貼特定方案額度到期日。業界普遍認為，此一時機的選定絕非巧合，而是精心計算市場卡位點。

Anthropic近期遭遇形象危機。多名用戶反映，Claude Fable 5的安全過濾機制過度敏感，連解釋「人類」一詞都會觸發安全警報或強制降級至Opus 4.8。Opus 4.8又傳出嚴重幻覺問題，甚至在對話中出現混入其他用戶資訊的情形，用戶體驗急遽下滑。

外電引述知情人士透露，OpenAI對GPT-5.6的使用額度限制較Fable 5更為寬鬆，安全機制雖仍持續強化，但設計上不會影響正常使用情境。