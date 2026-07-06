大立光6月營收月減19% 智慧機旺季來臨、i18將於9月亮相 下半年不看淡

大立光（3008）昨（5）日公告6月合併營收37.12億元，月減19%，年減10%。大立光指出，從目前訂單狀況來看，預期7月產品拉貨動能比6月好一些。

大立光第2季合併營收較第1季衰退12%，較去年同期成長17%；今年上半年合併營收292.09億元，較去年同期成長11%。

展望未來，本季進入智慧手機傳統旺季，隨iPhone 18即將於9月亮相，外界預期，大立光下半年營運不看淡。

大立光董事長林恩平日前表示，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，因此，7月沒有以前那麼忙，第4季是今年營運最忙碌的一季。

大立光將於9日召開線上法說會，董事長林恩平親自主持。外界預期，大立光在共同封裝光學（CPO）推進計畫，以及近期康寧近日展示新一代玻璃光學互連技術GlassBridge，鎖定CPO及玻璃核心半導體封裝架構，未來雙方技術競爭或合作進展等議題將是會中焦點。

針對CPO布局進展，林恩平先前透露，計畫在9月架好第一條FA（Fiber Array）自動化試產線，將請潛在的一家大客戶來看廠，希望加快相關布局。

但近期康寧發表GlassBridge技術，外界憂心恐衝擊現有FAU（光纖陣列單元），影響大立光CPO相關布局，致大立光股價承壓。康寧公布GlassBridge是一項創新的光互連技術，主要解決光通訊模組從400G升級至1.6T高密度光纖對準難題。

市場人士分析，大立光的FA與玻璃橋在進行邊緣耦合（Edge Coupling）時，可相互配合，且大立光的Micro Lens Array在光柵耦合器（Grating Coupler）也可能用得到玻璃橋，兩者不完是取代關係，有可能相輔相成。

大立光正在積極擴張，近期更加碼投資6.28億元購地逾千坪，市場預估將用於生產光通訊元件所需，預料國內外法人將高度關注大立光光通訊元件的營收與展望。