鴻海6月營收報喜 寫三驚奇…本季可望續強
鴻海（2317）昨（5）日公布6月合併營收8,217.6億元，為歷年最旺6月，帶動第2季與上半年合併營收均創下同期新高，隨著AI機櫃出貨持續成長，加上資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，鴻海預期本季整體營運可望續強，並將有季增與年增的表現。
鴻海上周五股價收240.5元，上漲1.5元，成交量4.9萬張，三大法人近五個交易日賣超6萬多張。
鴻海6月合併營收8,217.6億元，月減4.3%，年增52.1%；第2季合併營收為2.51兆元，季增182%，年增39.8%；2026年上半年合併營收4.64兆元，年增34.9%。
鴻海預期，本季AI機櫃保持成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季整體營運將會有季增及年增的表現，仍需持續關注全球政經局勢變化與影響。
鴻海6月合併營收為8,217.6億，月減4.3%。各產品事業上，「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與上月相比約略持平，AI拉貨需求持續，但原物料供應緊俏。至於「消費智能產品類別」、「電腦終端產品類別」則呈略為衰退。
鴻海6月合併營收年增五成。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長。受惠AI以及新產品的拉貨動能強勁，加上主要業務相關零組件出貨跟著增加。
鴻海第2季合併營收2.51兆元，年增近四成，其中「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」較去年同期強勁成長，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，主要業務相關零組件出貨增加，以及新品拉貨動能及售價上漲影響，「消費智能產品類別」也顯著成長。
鴻海上半年合併營收為4.64兆元，年增34.9%。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，受惠於AI產品拉貨動能強勁，以及主要業務相關零組件出貨增加。「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」顯著成長。
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