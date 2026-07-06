鴻海6月營收報喜 寫三驚奇…本季可望續強

在全球政經環境快速變動、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險與科技創新交錯影響下，高資產族群在財富管理上正面臨前所未有的挑戰。過往以短期交易為導向的投資思維，已逐步轉向以分散配置、流動性控管與長期布局為核心的策略，反映財富管理正走向著重「韌性與延續性」的結構轉變。在此趨勢下，財富管理的內涵亦同步擴展。對高資產家族而言，「傳承規劃」不再只是資產移轉，已成為整體財富管理不可或缺的一環，並與投資決策相互影響。為進一步掌握此一脈絡，本次調查即從「投資」與「財富規劃」兩大面向出發，系統性檢視高資產家族在不確定環境下的資產配置行為，以及家族治理與跨世代延續的關鍵議題。 瑞士隆奧銀行攜手策略聯盟夥伴發布2026年《亞太高資產調研報告》，針對來自澳洲、中國、香港、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國及菲律賓等九大市場、逾390位高資產人士進行訪查。報告以「投資決策」與「財富規劃」為兩大分析主軸，從全面性資產配置策略到長期家族傳承，全面檢視高資產家族在高度不確定環境下的因應方式。其中，投資面著重資產配置邏輯、風險分散與市場應變能力；財富規劃面則聚焦家族治理架構、決策機制及跨世代銜接安排。研究顯示，隨著市場波

2026-07-06 00:00