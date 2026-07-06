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南韓總統李在明擬設未來基金 資助 AI、先進製造 並支持年輕世代就業

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓政府計劃運用半導體熱潮所帶來的超額稅收，設立一檔基金。圖為南韓晶片。（彭博資訊）
南韓政府計劃運用半導體熱潮所帶來的超額稅收，設立一檔基金。圖為南韓晶片。（彭博資訊）

南韓政府計劃運用半導體熱潮所帶來的超額稅收，設立一檔基金，用於投資成長引擎、支持年輕世代，並因應貧富差距擴大的問題。

南韓總統祕書室長姜勳植5日在高階顧問會議上表示，李在明政府計劃設立「未來應對基金」（Future Response Fund），運用人工智慧（AI）熱潮帶來的晶片業超額稅收，資助AI、先進製造及其他長期成長計畫。

他說，「藉由推出這檔以額外稅收支應的基金，我們的目標是為未來做出大膽投資，包括支持三大超級計畫、創建未來的成長引擎、因應K型化的極化，並且支持房市、新創公司、和20多歲及30多歲人民的就業」，「在這個決定南韓未來的關鍵時刻，絕不能浪費半導體熱潮等因素帶來的額外稅收」，敦促政府與執政黨密切合作、迅速推進。

李在明政府6月29日公布一項民間參與公共建設的投資藍圖，涵蓋半導體、實體人工智慧（AI）和資料中心，由三星電子、SK海力士和政府機關，規劃投入數千億美元資金，強化南韓在晶片和AI相關產業的領導地位，同時促進首都圈以外地區的成長。

姜勳植說，政府也將支持生物科技與航太等其他戰略產業，並透過與地方政府及企業密切合作，使這些產業能擴展至首都圈以外地區。他敦促執政黨配合，在下半年通過關鍵的改革與民生相關法案。

南韓國務總理韓聖淑形容，這是連結半導體、AI、資料中心和實體AI的30年戰略，若政府、執政黨和民間部門能「齊心協力」，這些計畫有望成為新的成長引擎，幫助南韓開啟新成長時代，好比過去的高速公路和高速網路建設。

南韓 李在明

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