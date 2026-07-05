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AI基建與能源轉型助攻 中鼎在建工程總額近5,000億元大關新高
全球統包工程大廠中鼎工程（9933）表示。截至2026年5月初，中鼎新簽約工程金額已近750億元，推升在建工程總額逼近5,000億元大關，再創新高。
中鼎指出，近5,000億元的在建工程規模下，未來中鼎將在擴張全球版圖的同時，透過AI基建與能源轉型雙引擎，持續優化獲利結構，往高附加價值的科技工程邁進，全力提升股東價值和擴大事業版圖。
受惠全球AI產業擴張，中鼎指出，集團接案結構正發生關鍵質變；今年前四個月新簽約案中，高科技工程占比大幅攀升至41%，顯示中鼎已精準卡位AI資料中心（Data Center）與半導體及高效能運算等基礎建設紅利。近期，中鼎更取得新加坡美商記憶體大廠建廠工程，成為AI供應鏈基礎建設的一環。
另外，中鼎分析，因應AI產業對穩定電力與綠電的剛性需求，集團已轉化為電力系統升級的直接受益者。公司憑藉在台灣燃氣電廠與LNG接收站市占第一的優勢，將進一步整合風電、儲能及智能電網方案，解決AI發展最關鍵的「穩定低碳電力」問題。
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