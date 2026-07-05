全新磷化銦磊晶出貨旺 第3季起進入業績爆發期

磊晶廠全新（2455）受惠全球磷化銦（Inp）基板龍頭廠AXT近期與輝達光通訊供應商Coherent簽訂為期三年供應合約，預料後續AI光通訊磊晶業務動能將快速轉強，下半年起將開始進入業績爆發期。

展望未來，全新指出，隨著AI資料中心對磷化銦（Inp）需求暢旺，加上公司已順利取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源，預料第3季磊晶出貨動能將明顯轉強，迎來全年首波爆發期，下半年營運展望樂觀。

據悉，AXT同意在2026年至2028年期間，擴大中國大陸北京廠的產能，而Coherent取得磷化銦基板後，將會轉交給磊晶業者製成磷化銦磊晶，再進一步製成光通訊晶片與模組，供應給輝達。

業界人士指出，AXT與Coherent雙方的協議凸顯出AI市場對磷化銦需求有增無減，而全新的磷化銦基板主要來自AXT，並將基板做成磷化銦磊晶片，出貨給Coherent，外界預料此供應合約將有助於全新訂單能見度直達2028年。

針對業界動態，全新不對單一客戶評論，但強調公司已在6月中獲得上游磷化銦基板供應商的料源，近期正在開始量產出貨給光通訊客戶，6月營收已有部分開始貢獻，7、8月將完整貢獻業績，估計第3季營運動能將比第2季大幅成長。

此外，由於原物料持續上漲，加上市場供不應求，全新已在第2季「二度」向光通訊客戶通報調漲磷化銦磊晶價格，每次漲幅都在雙位數。對此，全新指出，從目前供需狀況以及成本來看，第3季報價也不排除持續調漲。

全新6月營收3.26億元，月增1.6%、年增23.6%，累計上半年營收19.24億元，年增27.6%。全新今年將新購置5台MOCVD，從原先62台擴大至67台，估計新機台第3季到廠，最快年底前開出新產能。

針對各項業務進展，全新內部目標光電子業務中的800G接收產品出貨將年增三位數成長，而下一代1.6T產品已完成驗證並進入量產階段，傳輸速度升級不僅提升平均售價（ASP），且將有助於整體獲利提升。