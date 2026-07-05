專家：記憶體邁入超級循環 新產能和CSP投資牽動後市

人工智慧（AI）驅使記憶體供需結構轉變，需求由雲端服務供應商（CSP）主導，記憶體產業邁入超級景氣循環，半導體業專家表示，短期供不應求態勢難以扭轉，記憶體廠新產能貢獻時程及CSP投資是否延續，將是牽動記憶體後市的兩大關鍵。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，生成式AI與大型語言模型爆發，雲端巨頭及xAI為避免因缺乏資料傳輸頻寬，致算力系統陷入空轉，在全球市場上以無法想像的資本支出瘋狂掃貨，搶奪高頻寬記憶體（HBM）與高效能伺服器記憶體。

劉佩真說，這引發一場前所未見的產能掠奪效應，全球3大記憶體廠三星（Samsung）、SK海力士（hynix）和美光（Micron）為追求極高毛利與巨額訂單，毅然將生產線大規模向AI領域傾斜。在供需結構遭受扭曲下，記憶體產業邁入一場超越過往所有週期規律的超級景氣循環。

半導體矽晶圓與晶圓代工過去曾出現嚴重缺貨，客戶爭搶簽訂長約的熱況，不過，當景氣反轉，客戶寧願賠償棄約。

劉佩真表示，這次記憶體超級景氣循環絕非過去那種短暫的供需失衡，而是一次整個記憶體產業的結構性重新定價。記憶體不再是附庸在主機板上的廉價配件，而是決定AI時代數據流動速度的戰略防禦物資。

集邦科技分析師王豫琪指出，這次動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商於合約中導入預付款機制，客戶須預先投入相當資金以鎖定產能；另一方面，就美光最新財報的揭露觀察，部分協議進一步納入保證金等條款，使客戶的履約承諾更具實質拘束力。

此外，AI基礎建設屬跨年度的長期投資，王豫琪說，客戶對記憶體供給的依賴將延續數年，在供給結構性吃緊、關鍵規格高度仰賴特定供應商的前提下，維繫與供應商的長期合作關係對客戶具有重要戰略意義。

王豫琪表示，客戶單方面棄單的成本提高且誘因降低，預期這次記憶體超級景氣循環出現大規模毀約的風險相對有限。

受記憶體價格高漲影響，筆記型電腦和智慧手機等消費產品陸續調漲售價。王豫琪指出，消費產品漲價的確有可能影響市場買氣，但對記憶體的景氣影響相當有限。

王豫琪說，記憶體需求結構已轉由CSP主導，消費產品對整體需求的影響力相對下降。在當前的產能配置下，DRAM供應商優先滿足CSP需求、先進製程產能持續向HBM與伺服器DRAM傾斜的格局下，記憶體供不應求的態勢短期難以扭轉。

王豫琪表示，記憶體供應商新廠產能實質貢獻時程，以及CSP的投資是否延續，將是影響記憶體後市的兩大關鍵因素。