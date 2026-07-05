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志聖工業董座梁茂生獲台大傑出校友榮譽 將於校慶表揚

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
志聖董事長梁茂生。記者尹慧中／攝影
志聖董事長梁茂生。記者尹慧中／攝影

台灣大學「115年度傑出校友」近期遴選結果出爐，經傑出校友遴選委員會審慎評選，115年度共有9位在學術研究、工商產業、人文藝術及社會服務等領域表現卓越、對社會貢獻斐然的校友脫穎而出，其中志聖工業（2467）董座梁茂生獲台大傑出校友榮譽將於校慶表揚。

依據台大公告將於11月15日校慶典禮上舉辦隆重的表揚儀式，公開表彰其卓越成就，並藉此激勵後進學子。

梁茂生自1970年加入志聖工業，深耕產業逾半世紀，帶領公司從早期PCB基板設備的提供者，成長為先進封裝製程設備的重要供應商，服務範疇涵蓋半導體、PCB、TFT-LCD等多元領域。

梁茂生始終秉持「皆大歡喜（All Win）」的經營理念，積極參與多個產業協會的推動與領導，擔任TPCA、TDUA、TEEIA、TPCF等單位的副理事長或監事職務，推動產業升級與跨界合作；同時也關注CSR與教育發展，持續展現深厚的社會影響力。

台灣大學 台大

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