三星晶圓代工論壇重申2029年量產1.4奈米 攜客戶開發2奈米

三星晶圓代工近期舉辦SAFE Forum 2026論壇期間重申製程藍圖，計劃於2029年開始量產1.4奈米製程，隨後於2030年推出增強版1.4+奈米製程。其2奈米技術路線圖將依次發展為2nm、2P、2P+和2X，其中2P+製程預計將於2027年至2028年間實現量產。

依據thelec 報導，三星晶圓代工客戶設計支持團隊負責人樸相勳表示，公司正與知名客戶合作開發其2奈米工藝技術。

樸相勳說，「我們僅用了八個月就與一家專注於汽車和實體AI(Physical AI)的公司完成了開發。」他的這番話被廣泛解讀是特斯拉的2奈米合作專案。

去年度三星半導體長約165億美元大單預計2033年才將正式揭曉，業界原先猜測為超微（AMD）與高通部分新訂單從台積電外溢到三星晶圓代工。不過，外電當時報導指出，該筆訂單為單一大客戶，將替特斯拉以2奈米生產晶片。 隨後特斯拉也證實。

2025年特斯拉執行長馬斯克在7月28日證實，已與三星簽署165億美元（約新台幣4,865億元）合約，特斯拉下世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI6」將交由三星代工，「我將親自視察產線，以加快進展」，並暗示日後下單金額可能增加。

特斯拉先前FSD晶片都由三星操刀，當時完成設計的FSD晶片「AI5」首度轉至台積電生產，如今AI6又回到三星懷抱，引發關注。惟韓媒爆料「台積電2奈米產能太滿無法再接單，特斯拉才轉至三星下單。」