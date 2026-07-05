聽新聞
0:00 / 0:00
台積電法說會7月16日登場 聚焦全年成長目標和資本支出
晶圓代工廠台積電法人說明會將於7月16日登場，是市場研判下半年景氣的風向球，半導體業專家表示，台積電今年美元營收成長目標、資本支出，以及先進製程訂價、先進封裝產能擴充等都是市場關注重點。
台經院產經資料庫總監劉佩真表示，人工智慧（AI）晶片需求強勁，是推升台積電營運成長的主要動能，台積電繼4月法說會將美元營收成長目標調升至超過30%，這次法說會是否進一步調高成長目標備受矚目。
因應客戶營運高度成長，台積電於台灣及美國同步積極擴產，台積電董事長暨總裁魏哲家於6月股東會時說，「要很久時間」才能夠滿足客戶需求。
台積電4月法說會指出，2026年資本支出將接近520億至560億美元區間的上緣。劉佩真表示，台積電這次法說會是否調升資本支出是市場關注焦點，將牽動台積電供應鏈營運表現。
在先進製程與先進封裝產能供不應求，加上電力等成本提高，台積電有意漲價。劉佩真指出，台積電報價情況，以及先進製程和先進封裝擴產規劃，將關係其長期競爭力。
受惠成本優化措施及較高的整體產能利用率，台積電第1季毛利率攀高至66.2%，並預期第2季毛利率可望達到65.5%至67.5%水準。劉佩真說，台積電毛利率表現備受投資人期待，關注單季毛利率能否挑戰7成關卡。
美國總統川普日前受訪表示，台灣正將亞利桑納州興建中的晶圓廠規模擴大1倍。台積電是否加碼美國投資備受矚目。此外，台積電日本和德國等海外廠進展同樣受到關注。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。