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台積電法說會7月16日登場 聚焦全年成長目標和資本支出

中央社／ 新竹5日電

晶圓代工廠台積電法人說明會將於7月16日登場，是市場研判下半年景氣的風向球，半導體業專家表示，台積電今年美元營收成長目標、資本支出，以及先進製程訂價、先進封裝產能擴充等都是市場關注重點。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，人工智慧（AI）晶片需求強勁，是推升台積電營運成長的主要動能，台積電繼4月法說會將美元營收成長目標調升至超過30%，這次法說會是否進一步調高成長目標備受矚目。

因應客戶營運高度成長，台積電於台灣及美國同步積極擴產，台積電董事長暨總裁魏哲家於6月股東會時說，「要很久時間」才能夠滿足客戶需求。

台積電4月法說會指出，2026年資本支出將接近520億至560億美元區間的上緣。劉佩真表示，台積電這次法說會是否調升資本支出是市場關注焦點，將牽動台積電供應鏈營運表現。

在先進製程與先進封裝產能供不應求，加上電力等成本提高，台積電有意漲價。劉佩真指出，台積電報價情況，以及先進製程和先進封裝擴產規劃，將關係其長期競爭力。

受惠成本優化措施及較高的整體產能利用率，台積電第1季毛利率攀高至66.2%，並預期第2季毛利率可望達到65.5%至67.5%水準。劉佩真說，台積電毛利率表現備受投資人期待，關注單季毛利率能否挑戰7成關卡。

美國總統川普日前受訪表示，台灣正將亞利桑納州興建中的晶圓廠規模擴大1倍。台積電是否加碼美國投資備受矚目。此外，台積電日本和德國等海外廠進展同樣受到關注。

晶圓代工廠 魏哲家 美國

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