大立光6月營收創13個月低 7月拉貨動能可望好一些

輝達執行長黃仁勳眼中的智慧醫療藍圖裡，穿梭病房的物流機器人只是實體ＡＩ的一塊拼圖，背後真正的大藍圖，是建立一套全天候運作的「ＡＩ醫師團隊」，讓智慧科技從單一工具，進一步轉化為協助診斷、推理、紀錄與照護協調的智慧助手。

2026-07-05 00:00