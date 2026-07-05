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大立光6月營收創13個月低 7月拉貨動能可望好一些
光學鏡頭模組廠大立光自結6月營收新台幣37.12億元，為13個月來新低水準。大立光表示，觀察7月拉貨動能可望較6月好一些。
大立光6月營收37.12億元，月減19.18%，年減10.46%。第2季營收136.65億元，季減12.09%。累計上半年營收292.09億元，年增11.26%。
大立光表示，6月營收下滑主要是受到客戶排程的影響，觀察7月拉貨動能可望較6月好一些。
大立光預計7月9日召開線上法人說明會，公布第2季營運結果及說明第3季營運展望。大立光指出，第3季營運將會受到客戶排程變動影響。
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