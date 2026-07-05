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鴻勁受惠AI需求強勁 分析師估今年EPS上看128.8元
鴻勁（7769）受惠於AI、HPC、ASIC測試需求，FT Handler全球市占率高，今年第4季將量產Insertion 4的測試設備，2027年有新產能開出，營運展望正向中，分析師預估，今年每股獲利（EPS）上看128.8元。
法人機構指出，鴻勁受惠AI晶片測試設備需求持續升溫，AI、ASIC及HPC訂單占比已逼近80%，在高毛利產品比重持續提升下，第1季獲利創歷史新高，單季EPS已達25.7元；展望第2季，隨著AI GPU、ASIC、CPO及系統級測試（SLT）設備出貨持續放量，市場認為，單季營收與獲利可望同步續創歷史新高。
此外，鴻勁已與客戶共同開發光電同測（Insertion 4）測試平台，整合FT Handler、溫控系統、光學對位及ATE設備，可同時完成ASIC與光學引擎測試，預計今年第4季正式量產。由於CPO測試流程更加複雜，設備單價預估可較一般ATC Handler提高約20%。
同時，鴻勁已切入SLT（System Level Test）系統級測試設備，並同步布局下一世代高功率熱測試平台。高功率熱測試將逐漸成為AI晶片驗證不可或缺的新環節，鴻勁提前投入相關設備研發，有機會再開啟新的成長曲線。
市場預估鴻勁今年營收569.2億元，年增88%，稅後純益238.2億元，年增84.6%，EPS上看128.8元。
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