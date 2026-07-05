晶片股震盪 美股資金輪動牽動後市
晶片股烏雲罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：人工智慧（ＡＩ）行情能否挺過獲利檢驗，資金能否從漲幅已高的半導體股順利轉進更廣泛類股。投資人未來一周將聚焦聯準會（Fed）會議紀錄以及第二季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。
美股三日適逢國慶日假期休市，費城半導體指數二日連二日跌了百分之十一，周線下跌百分之四點四。晶片股震盪加劇，投資人開始追問：「ＡＩ行情是否已漲過頭，資金輪動能否接棒撐住大盤。」
科技股和半導體股過去幾個月是美股上攻主力，但近日劇烈回檔。美光、英特爾等漲得愈凶的晶片股也跌得愈猛。市場對ＡＩ供應鏈的獲利預期愈墊愈高，華爾街整體獲利預期也隨之快速上修。彭博資料顯示，分析師預測標普五百企業未來一年獲利可成長百分之廿五，上修幅度是疫情後復甦以來之最。
ＧＭＯ資產配置共同主管殷克（Ben Inker）警告，未來兩年獲利預測上修幅度「極高」，除危機後復甦外從未見過，就怕市場最後會意識到，這些預測不會完全成真。
不過，華爾街尚未轉為悲觀，關鍵在資金未全面撤出股市，而是開始尋找晶片股外的下一波機會。醫療、工業、金融和非必需消費股近月表現不俗，小型股更成亮點。
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