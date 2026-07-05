趨勢轉變 AI基建股將超越科技七雄

瑞銀集團研究部門Holt的分析師團隊表示，科技業正經歷一場非比尋常的轉變：人工智慧（ＡＩ）基建公司的表現突出，將大幅超越「七大巨頭」科技公司。

分析師塔伯特領軍的瑞銀團隊指出，近來記憶體晶片股（如三星、ＳＫ海力士和美光）漲幅遙遙領先，凌駕超大規模雲端服務業者（如亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta），即可見這場轉變已然發生。

瑞銀團隊說，以「現金流投資報酬率」（ＣＦＲＯＩ）來作衡量，這兩組科技公司的經濟報酬相對於資本成本的比值，已出現明顯的消長。

過去兩年來，ＡＩ基建公司的ＣＦＲＯＩ已加速上揚，相形之下，大型科技公司同時期的ＣＦＲＯＩ滑落二百個基點，反映這些科技巨頭承諾投入的ＡＩ支出扶搖直上。

MarketWatch報導，對塔伯特及其團隊而言，ＡＩ基建公司包括美國科技硬體公司（蘋果公司除外）、半導體與半導體設備集團，以及全球半導體公司。

隨著投資人愈來愈擔心巨額ＡＩ資本支出能否產生可觀的回報，包括蘋果、微軟、特斯拉在內的「七大巨頭」科技股今年來股價表現已轉跌。

更重要的是，ＡＩ基建公司二○二七年的經濟利潤（用來衡量價值創造的指標）估計可達一點四兆美元，比二○二三年約兩千億美元飆升百分之六百。對照之下，超大規模雲端業者明年的經濟利潤可望達到四千億美元，只比二○二三年的二千億美元加倍。光是記憶體晶片公司，就可望貢獻ＡＩ基建公司預估利潤成長的一半。

瑞銀分析師團隊寫道：「這種轉變的規模非比尋常。」

他們並指出，記憶體晶片公司二○二三年還陷入虧損狀態，如今卻後來居上，二○二七年的預估表現躍入全球科技、媒體與電信（ＴＭＴ）產業價值創造前五名，僅次於輝達。

三年前，依據Holt同一指標衡量，蘋果、微軟、Alphabet、Meta和亞馬遜這五大咖，還占據全球ＴＭＴ產業價值創造的前五名。展望二○二七年，前五名將依序是：輝達、三星、ＳＫ海力士、美光和Alphabet。

塔伯特說：「這個傳統上受制於景氣榮枯循環、大宗商品化的產業，竟然在短短幾年內，從價值毀滅變成全球價值創造的佼佼者。說這有多不尋常，再怎麼強調也不為過。同樣重要的是，這凸顯這波ＡＩ周期步調有多快—ＴＭＴ產業的價值創造領導者，正以空前的速度走馬換將。」