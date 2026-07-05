黃仁勳智慧醫療藍圖 台硬體鏈扮靠山

輝達執行長黃仁勳眼中的智慧醫療藍圖裡，穿梭病房的物流機器人只是實體ＡＩ的一塊拼圖，背後真正的大藍圖，是建立一套全天候運作的「ＡＩ醫師團隊」，讓智慧科技從單一工具，進一步轉化為協助診斷、推理、紀錄與照護協調的智慧助手。

傳統醫療ＡＩ多半各自執行單一任務，例如判讀Ｘ光、分析心電圖或辨識病灶；代理型ＡＩ能整合不同專科ＡＩ，共同完成推理、紀錄、照護協調與跨科會診，就像多位醫師同時參與討論，協助臨床團隊更快做出判斷。

鴻海打造的CoDoctor AI平台，就是這套架構的核心。平台整合心血管、腫瘤、眼科等多項ＡＩ代理，可協助醫師分析心電圖、重建冠狀動脈影像、大腸鏡病灶辨識，以及處理大量臨床文件紀錄。支撐這些ＡＩ代理運作的，則是輝達超級電腦，負責完成大型模型訓練，再透過部署於醫院端的ＡＩ系統提供即時推論能力，讓ＡＩ走入臨床。

在這場醫療科技轉型的浪潮中，除了擔任生態系整合者的鴻海，台灣指標性的硬體供應鏈大軍也已全面就位。

廣達與英業達憑藉ＡＩ伺服器與資料中心硬體的研發經驗，穩固了超級電腦底層所需的運算承載力；宏碁與仁寶深耕智慧醫療軟體與健康照護終端，也正加速臨床應用；在工業電腦與醫療級專用設備領域，全球工業電腦龍頭研華，以及專攻專業醫療電腦的醫揚，則卡位邊緣運算硬體。

除了數位世界，輝達也同步推動實體ＡＩ：Nurabot、手術室刷手機器人Scrub Bot，以及未來更多自主移動機器人，都先在Omniverse建立的醫院數位孿生中完成模擬、測試與驗證，再進入真實醫療環境。

當ＡＩ開始走出資料中心、走進病房，也許就能完成台積電董事長魏哲家今年三月，曾在公開場合描述的願望：「希望不久後我也能用到機器人。」魏哲家說，台灣正進入高齡化社會，當人們體力不斷下降，長照問題就得倚賴ＡＩ機器人解決，機器人有很多好處：不睡覺、不吃飯，更重要的是不會跟你爭辯或發脾氣，「ＡＩ的發展能讓醫生不必那麼辛勞，同時能提供精準醫療或預測性醫療」。