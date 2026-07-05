AI機器人護理師走入病房 掀醫療革命

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
Nurabot是鴻海科技集團運用輝達技術開發的智慧結晶，當這台ＡＩ護理師開始穿梭病房，輝達執行長黃仁勳眼中的下一場ＡＩ革命，已開始在醫院帶來改變。路透
Nurabot是鴻海科技集團運用輝達技術開發的智慧結晶，當這台ＡＩ護理師開始穿梭病房，輝達執行長黃仁勳眼中的下一場ＡＩ革命，已開始在醫院帶來改變。路透

全球人工智慧（ＡＩ）競賽快速升溫，醫療也成下一個關鍵戰場。輝達今年六月宣布，攜手鴻海科技集團與台灣各大醫療中心，正式將代理ＡＩ與實體ＡＩ導入「健康台灣深耕計畫」，透過超級電腦、數位ＡＩ代理與護理協作機器人，共同打造ＡＩ原生醫療體系，希望每位臨床醫師都有自己的ＡＩ團隊。

這項改變出現在第一線病房。醫院病房長廊上，一台通體純白、具備擬真雙臂的護理協作機器人Nurabot正沿著走道穩健滑行。這款由鴻海科技集團運用輝達技術開發的智慧結晶，在走廊上敏捷移動至桌子前方，靈活舉起機械手臂，將裝滿檢體試管的綠色置物架抓起，平穩放置在工作檯面上，藍色雙眼眨呀眨。

它不喊累、不需要交班，當這台「ＡＩ護理師」開始穿梭病房，輝達執行長黃仁勳眼中的下一場ＡＩ革命，已開始在醫院帶來改變。

台中榮民總醫院護理部副主任劉淑芳描述，榮總先在一個病房進行驗證，由Nurabot遞送傷口照護套件和健康教育資料到患者床邊，對護理師而言，有Nurabot協助，不但可節省多次往返供應室的時間，也能把精神跟心力放在患者身上。

Nurabot去年已於台中榮民總醫院完成現場驗證，目前已逐步導入更多醫院，包括台北榮民總醫院、童綜合醫院，以及長照場域與海外護理教育機構。

醫護人士透露，引入ＡＩ機器人的背後，有著迫切的現實需求。全球醫療照護系統預計在二○三○年，面臨四百五十萬名護理師的短缺，而其中一個主要原因，就是高度的職業倦怠。護理機器人的價值，不僅來自運送物資，更可以幫醫護人員，找回更多照護病人的時間。

根據鴻海估計，Nurabot投入病房後，每天可替第一線護理師節省約兩至三小時工作時間，護理工作負荷最高可降低三成。

在日常運作中，如果是探病時段，它還能引導家屬前往病房；夜班人力較少時，也能分擔巡房、遞送藥物、運送檢體等例行工作。未來若結合多語言互動、病患辨識及協助移位等功能，更可減輕護理人力不足帶來的壓力。

對一般民眾來說，ＡＩ醫療帶來的改變，未必馬上看見一台ＡＩ護理師或ＡＩ醫生站在病床旁提供照護。更早出現的，可能是在掛號、候診、檢查、治療到住院的每個環節，都有ＡＩ協助完成大量例行工作、穿梭病房運送物資，降低醫護行政負擔，讓醫護人員把更多心力留給真正需要專業判斷與面對面照護的患者。

劉淑芳透露，希望不久後的將來，護理機器人就能辨識不同的人、說各國不同語言，跟病患對話，實現個人化互動，最好也能協助護理師來移動病患。

護理師 護理 輝達

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