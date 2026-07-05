三大AI平台鏈迎出貨潮 緯穎、廣達、日月光投控等添利多

時序進入第3季，國際大廠上半年敲鑼打鼓預告的新平台，經過測試、認證等，終於要進入量產。輝達（NVIDIA）的Vera Rubin、亞馬遜旗下AWS的自研晶片（ASIC）Trainium 3、超微（AMD）的Helios架構，三大平台將帶動台股相關供應鏈包括台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、廣達（2382）、日月光投控（3711）等新一波出貨潮。

法人分析，Vera Rubin不僅是單一GPU，而是輝達新一代AI工廠平台，亦即把CPU、GPU、推理加速器、晶片互連、資料中心網路、DPU與儲存架構放進同一套系統，目標讓整座AI資料中心更有效率處理訓練、推理與AI Agent工作負載。參與Vera Rubin量產的台系供應鏈包括台積電、鴻海、仁寶、廣達、英業達、緯創、緯穎、技嘉、微星、和碩、華碩、神達等。

AMD加速推進的新一代Helios機櫃級AI平台，也將於下半年正式放量。Helios系統搭載AMD Instinct MI450X GPU、第六代AMD EPYC CPU、先進網路解決方案等。包括緯穎、緯創與英業達等，積極協助打造基於AMD Helios的系統。

除Helios助益AMD在AI GPU的占有率，穩健成長的CPU也推升AMD營收成長，帶動AMD台灣供應鏈包括台積電、日月光投控、緯穎、信驊、致茂、鴻勁、健策、雙鴻等營運。

AWS新一代Trainium 3晶片順利出貨後，AI機櫃自第3季開始放量。法人預估，營收動能上升的趨勢至少將持續到今年底。AWS供應鏈包括廣達、緯穎、鴻海、台達電、世芯-KY、奇鋐、雙鴻、金像電等。