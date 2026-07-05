受惠台積先進製程需求 半導體特化族群下半年熱

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
半導體示意圖。（美聯社）
半導體示意圖。（美聯社）

台積電（2330）先進製程持續擴產，帶動半導體材料需求升溫，切入供應鏈的特化業者第2季在客戶導入、產品驗證及出貨放量等方面，均陸續取得進展。展望下半年，業界觀察，高階應用產品出貨可望逐季增溫，相關業務占營收比重普遍看升；更有新兵陸續申請上市，隊伍陣容益發堅強、茁壯。

長興（1717）先前於法說會上表示，該公司開發的晶圓級液態封裝材料，已導入大客戶CoWoS封裝製程，首季少量出貨，第2季出貨升溫、第3季可望放量，下半年出貨動能轉強、年底前營收占比有望達4%至5%。此外，乾膜光阻及ABF載板用真空壓膜機，出貨也同步增溫。長興也指出，隨液態封裝材料出貨動能升溫，預估下半年獲利應會優於上半年。

三福化（4755）指出，旗下TMAH顯影液回收再純化產品，已於第2季通過大客戶驗證、5月起陸續向晶圓代工龍頭客戶出貨。此外，該公司表示，今年受惠半導體先進封裝、先進製程需求推升，半導體化學品下半年預期穩健成長。在先進封裝相關產品部分，CoWoS相關化學品今年預估將成長六成，至80%；應用於SoIC封裝的蝕刻液、及Release Layer等產品，也將於下半年量產。

中華化（1727）去年打造第5條電子級硫酸產線，專供先進製程所用，公司表示，該產線已於去年完工、並接受大客戶認證，將於第3季起正式放量。法人評估，旗下半先進製程硫酸占營收比重，有望在今年年底達中個位數、2027年進一步成長至20％-30%。

勝一（1773）擴建電子級溶劑產線，第3季將迎向初步收割，該公司表示，子公司鴻勝化學兩套電子級異丙醇高純度產線，預計於9月完工。隨先進製程帶動銷量成長，今年首季電子級溶劑占營收比重，已逐步提升至八成，獲利更寫歷史新高。

半導體特氣業者兆捷，產品驗證也傳佳績。兆捷日前指出，旗下自製植入氣體已陸續完成一級客戶高階製程廠認證，進度符合預期，預計第4季將導入量產。自製薄膜沉積氣體，亦已成功通過一級客戶認證，預計下半年開始較顯著貢獻營收。

5月甫上市的頌勝科技（7768），產品廣泛導入大廠，並應用於晶圓代工、封裝測試及記憶體製造。在PCB供應鏈上，興櫃化工股崇舜以特殊胺類固化劑切入高階CCL樹脂的材料鏈，上市申請已於本月通過證交所審議。

半導體 CoWoS 營收

延伸閱讀

塑化族群第2季獲利看回溫 油價、原料報價撐利差

長興、新應材 權證瞄準90天

崇舜上市案證交所審議通過 上市CCL材料有望添新兵

化纖族群下半年營運衝鋒 力麗、新纖、集盛盈餘看增

相關新聞

晶片股震盪 美股資金輪動牽動後市

晶片股烏雲罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：人工智慧（ＡＩ）行情能否挺過獲利檢驗，資金能否從漲幅已高的半導體股順利轉進更廣泛類股。投資人未來一周將聚焦聯準會（Fed）會議紀錄以及第二季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。

趨勢轉變 AI基建股將超越科技七雄

瑞銀集團研究部門Holt的分析師團隊表示，科技業正經歷一場非比尋常的轉變：人工智慧（ＡＩ）基建公司的表現突出，將大幅超越「七大巨頭」科技公司。

黃仁勳智慧醫療藍圖 台硬體鏈扮靠山

輝達執行長黃仁勳眼中的智慧醫療藍圖裡，穿梭病房的物流機器人只是實體ＡＩ的一塊拼圖，背後真正的大藍圖，是建立一套全天候運作的「ＡＩ醫師團隊」，讓智慧科技從單一工具，進一步轉化為協助診斷、推理、紀錄與照護協調的智慧助手。

AI機器人護理師走入病房 掀醫療革命

全球人工智慧（ＡＩ）競賽快速升溫，醫療也成下一個關鍵戰場。輝達今年六月宣布，攜手鴻海科技集團與台灣各大醫療中心，正式將代理ＡＩ與實體ＡＩ導入「健康台灣深耕計畫」，透過超級電腦、數位ＡＩ代理與護理協作機器人，共同打造ＡＩ原生醫療體系，希望每位臨床醫師都有自己的ＡＩ團隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。