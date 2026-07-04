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需求大爆發！記憶體供不應求 三星傳第3季DRAM報價再漲20%
全球AI伺服器與基礎設施需求全面大爆發，帶動記憶體市場嚴重供不應求。業界傳出，產業龍頭三星電子（005930.KS）正採取強硬的定價策略，已陸續口頭通知下游廠商，擬將今年第3季DRAM平均售價再度調高20%，其中供貨吃緊的伺服器與行動裝置行動記憶體（LPDDR），漲幅更將跨過兩成大關。
根據南韓媒體報導，這已是三星連續第3個季度大幅拉抬報價。該公司DRAM價格在今年第1季已先狂飆九成，第2季再向上墊高五到六成，前兩季累計漲幅極為驚人；儘管第3季漲勢出現趨緩跡象，但缺貨瓶頸短期內依舊無解，讓上游大廠在商務談判上擁有極高的話語權。
市場分析，這波景氣上升循環主要受到AI應用磁吸產能影響，三星、SK海力士（000660.KS）與美光（MU）等大廠為了追求高毛利，紛紛將生產線排程移往高頻寬記憶體（HBM）等高階產品，排擠了傳統DRAM的產出，結構性缺損進一步確立了記憶體廠今年毛利率與獲利的大幅跳升。
不過，上游組件價格連續數季暴漲，勢必會逐步傳導至終端整機成本。消費電子供應鏈坦言，目前終端市場包含個人電腦、智慧手機與傳統消費性電子需求僅呈現溫和復甦，品牌廠在面臨成本劇烈墊高時，能否順利將報價轉嫁給消費者而不壓抑買氣，將是第3季後續觀察的核心重點。
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