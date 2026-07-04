矽品志工與中彰雲家扶孩子暢遊樂園 庇護童心矽品公仔帽搭起愛心橋梁

國際知名封測大廠矽品精密與矽品志工社，4日熱情展開「2026矽手同樂Fun玩麗寶」活動。今年擴大舉辦矽品志工樂園日，除了邀請北台中與彰化家扶中心外，更首度邀請雲林家扶中心一同參加，象徵矽品關懷版圖持續向外延伸、深化在地連結，意義重大。

為確保每位遠道而來的孩子都能得到最完善的照顧，矽品志工社動員105位志工，更特別邀請中科園區公會15位友廠志工一同參加，120位志工專屬陪伴120位孩子，共同創造歡樂難忘的夏日回憶，用實際行動將關懷傳遞給每一位參與的弱勢兒少。

矽品精密人力資源處總務整合部經理徐美惠提到，矽品精密支持家扶迄今已26年，積沙成塔累積捐款超過1億元。

這份深厚的淵源起於921大地震後，矽品透過發起「佰元俱樂部」齊集員工愛心，長期認養與助養家扶兒外，對於單親與隔代教養的經濟弱勢家庭，每學期另提供家扶兒少獎助學金，也定期於公司內部宣傳推廣。

隨著AI浪潮席捲全球，矽品精密正積極全面擴廠，從新竹、台中、彰化、雲林，接下來還有竹南與台南地區，都有矽品的廠區，矽品的愛心隨著廠區落腳雲林持續擴大，也歡迎所有有志半導體的青年加入。

矽品主辦志工林佩瑩分享孩子們的燦爛笑顏，是企業持續投入公益的最美回報。為了讓活動留下更深刻的紀念，志工社今年特別展現公益串聯的巧思，委託予伯立歐庇護工場製作「庇護童心」的小矽小品公仔遮陽帽。

不僅「前端」實質支持了身心障礙朋友的就業機會，後端在活動現場，這頂帽子更發揮意想不到的奇效，可愛吸睛的造型不僅讓孩子們愛不釋手，當志工與家扶兒初次相見歡時，兩人頭上戴著同款的帽子，瞬間成為最自然的交流話題，這款「破冰帽」，讓大朋友與小朋友迅速打成一片。

今天到場參加貴賓，有矽品精密人力資源處總務整合部經理徐美惠、矽品志工社長李宛樺、北台中家扶中心主任彭麗真、彰化家扶主任王震光、雲林家扶督導歐厚成與中科園區公會處長賴明志等人。

中科園區公會處長賴明志表示，園區內有很多中小企業並未成立志工社，但也希望能投身公益盡一份心力，而矽品精密志工社從事公益活動由來已久，很感謝矽品志工社能提供這樣優質的志工活動，讓中科園區的志工一同參加。

今年首次參加的雲林家扶中心督導歐厚成，也對矽品精密的善舉表達由衷的感謝，矽品精密對家扶扶幼工作的支持不只是「一日活動」，而是深耕的長期陪伴。

北台中家扶中心主任彭麗真提到，矽品多年來持續支持家扶兒少服務，傳遞歡樂與關懷給家扶孩子。彰化家扶中心主任王震光表示，矽品不只長期認養及助養家扶兒童，更熱情舉辦公益活動，讓家扶兒童在困難中看見希望。

三位家扶中心代表皆期盼，未來有更多企業及社會大眾加入公益行列，陪伴每位孩子快樂長大、勇敢追夢，讓孩子們在歡樂中建立自信，也感受到社會的關懷。