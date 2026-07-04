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拜會科技業大老宣明智，徐欣瑩談「AI落地應用、加值百工百業」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日拜會聯電榮譽副董事長宣明智，針對電動車與智慧交通應用、高科技產業城市賦能等議題交流。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日拜會聯電榮譽副董事長宣明智，針對電動車與智慧交通應用、高科技產業城市賦能等議題交流。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩近日拜會聯電榮譽副董事長宣明智，針對電動車與智慧交通應用、高科技產業城市賦能等議題交流。她表示，將延續新竹縣既有智慧城市基礎，推動「AI落地應用、加值百工百業」，並強化智慧公共治理，全面推動城市數位轉型。

宣明智與徐欣瑩同為交通大學校友，兩人互稱學長、學妹，拜會時由交大校友會執行長陳俊秀及科技業高階主管劉美貞陪同。席間徐欣瑩尋求支持，宣明智回應「大家都說我們是交大幫，什麼是『幫』，就是幫忙的意思。」

宣明智指出，相較乘用車，台灣產業更具優勢在大型智慧移動載具供應鏈，可優先布局大眾運輸等應用，建議地方政府可增加智慧載具的實際應用。

針對產業賦能議題，宣明智與徐欣瑩認為，新竹縣市由科學園區帶動，並延伸至AI智慧園區、生醫園區與台元科技園區等多點發展，高科技已打破科學園區的圍牆，地方政府應針對園區周邊的公共基礎建設持續升級強化。

宣明智看好「生命科技」為下一波產業機會，認為可結合醫療半導體、感知器、AI、電控與精密製造5大核心技術，透過國際合作與內需市場「練兵」，進軍東協市場。徐欣瑩則表示，政府應扮演引導與資源整合角色，以AI推動產業轉型，協助百工百業升級，並支持青年創新落地發展。

宣明智提出AI時代教育四大核心能力，包括人際合作、主動投入、探索興趣及在未知中獲得成就感。徐欣瑩則表示，將推動從幼教到國小開始接觸AI教育及科技應用，強化科技素養，讓孩子從小掌握AI工具、具備應用能力，成為AI的主人，並透過AI實踐別人做不到的事。

徐欣瑩感謝宣明智對前瞻產業發展及政策應用建議，為其競選政見注入了強大的科技前瞻思維與在地人文關懷。未來，徐欣瑩將延續新竹縣長縣楊文科的施政腳步，同時結合產業人士的思維，將AI應用擴展至融入智慧交通、傳產加值與AI素養教育，打造一個人文與科技並進、縣民幸福有感的新竹縣。

宣明智與徐欣瑩同為交通大學校友，兩人互稱學長、學妹，拜會時由交大校友會執行長陳俊秀及科技業高階主管劉美貞陪同。圖／徐欣瑩辦公室提供
宣明智與徐欣瑩同為交通大學校友，兩人互稱學長、學妹，拜會時由交大校友會執行長陳俊秀及科技業高階主管劉美貞陪同。圖／徐欣瑩辦公室提供

徐欣瑩 宣明智 新竹縣 2026九合一選舉

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